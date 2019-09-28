Иллюстративное фото из архива "МГ" В поликлиниках города внедряются все реформы по теме здорового материнства и детства. - За последнее время у нас внедрена «Универсальная прогрессивная модель патронажной службы» на основании Приказа Минздрава РК, где работают специально обученные сертифицированные врачи и медсестры, которые в своем кабинете проводят занятия для мам и медицинских сотрудников патронажной службы, постоянно повышая квалификацию, - говорит главврач поликлиники №3 Айман Утегенова. По ее словам, сотрудники патронажной службы начали осуществлять подворовые обходы, в ходе которых выявляются признаки опасности для детей до 5 лет. - Проверяют сломанные розетки, открытые проводки, зарядные устройства, постоянно подключенные к розетке и так далее, - отмечает Айман Утегенова. Кроме того, заработал ресурсный кабинет, где медицинский персонал уже на практике показывает родителям - как правильно приготовить еду ребенку с 6 месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.