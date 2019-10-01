Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом сообщили в департаменте контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области. - По области из местного бюджета выделено более 55 миллионов тенге для закупа 61613 доз вакцины против гриппа «Гриппол +» (производство Россия), - сообщили в департаменте. Ежегодно за счет средств местного бюджета проводится вакцинация против гриппа медработникам, детям, подлежащим медицинскому наблюдению в медицинских организациях, часто болеющим детям старше шести месяцев, детям организаций образования для детей-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, домов ребенка, получателям услуг медико-социальных учреждений (организаций), беременным во втором или третьем триместре беременности, а также лицам с хроническими заболеваниями сердечно- сосудистой системы и органов дыхания и по эпидемиологическим показаниям. - Люди, не входящие в группы риска, могут получить прививку против гриппа за счет своих средств или средств работодателя в государственных поликлиниках или частных клиниках (ЦРБ Махамбетского района, городская поликлиника №5, Опен клиник, Интертич, Вестерн, Медикер, Медина, СОС клиника). Стоимость вакцины против гриппа в платных кабинетах варьируется от 2500 до 3500 тенге,- сообщили в департаменте. Добавим, что в прошлый эпидемический сезон 2018 года против ОРВИ и гриппа было привито 72510 человек или 11,7% населения области, из них за счет средств местного бюджета – 61613 человек, за счет средств работадателя –9661 человек и на платной основе 1236 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.