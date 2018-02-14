Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

В Атырау появится парк с колесом обозрения высотой более 50 метров

Об этом рассказал аким города Серик ШАПКЕНОВ на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам градоначальника, в данное время разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация парка на «банановом берегу» реки Урал, близ Атырауского государственного университета. Площадь парка – 6,5 гектара, на территории парка будут посажены зеленые насаждения общей площадью 3,1 гектара. Территория парка будет засажена туей, сиренью и можжевельником. На территории парка будет расположено колесо обозрения высотой 55 метров, карусели, детские игровые площа
gorod
В Атырау появится парк с колесом обозрения высотой более 50 метров
Об этом рассказал аким города Серик ШАПКЕНОВ на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
По словам градоначальника, в данное время разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация парка на «банановом берегу» реки Урал, близ Атырауского государственного университета. Площадь парка – 6,5 гектара, на территории парка будут посажены зеленые насаждения общей площадью 3,1 гектара. Территория парка будет засажена туей, сиренью и можжевельником. На территории парка будет расположено колесо обозрения высотой 55 метров, карусели, детские игровые площадки, мини-футбольное поле, площадка для streetworkout, скейт бординга, пешеходный фонтан длиной около 300 метров, пешеходные и велодорожки. - Необходимость строительства подобного парка созрела уже давно. По поручению руководства области мы собирали предложения горожан, учли все их пожелания и взяли в работу самый оптимальный вариант, строительство парка будет вестись за счет социальных отчислений недропользователей.
Камилла МАЛИК
строительство колесо обозрения

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article