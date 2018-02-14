В Атырау появится парк с колесом обозрения высотой более 50 метров

Об этом рассказал аким города Серик ШАПКЕНОВ на отчетной встрече перед населением, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам градоначальника, в данное время разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация парка на «банановом берегу» реки Урал, близ Атырауского государственного университета. Площадь парка – 6,5 гектара, на территории парка будут посажены зеленые насаждения общей площадью 3,1 гектара. Территория парка будет засажена туей, сиренью и можжевельником. На территории парка будет расположено колесо обозрения высотой 55 метров, карусели, детские игровые площа