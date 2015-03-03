В ночь на вторник, 3 марта, примерно в 4 часа 40 минут, члены экипажа дорожно-патрульной полиции «Батыс» на пересечении проспекта Азаттык и улицы Атамбаева заметили подозрительный автомобиль марки «Фольксваген». Машина совершала неуверенные движения: резкие торможения и повороты. По громкоговорящей связи сотрудники полиции потребовали остановиться автомашине «Фольксваген» и прижаться к обочине. Но водитель за рулем иномарки проигнорировал требования полицейских и совершил резкий поворот налево, невзирая на запрещающий знак светофора. По словам, в результате резкого маневра «Фольксваген» врезался в полицейскую «Шкоду Октавиа». При этом водитель «Фольксвагена», выйдя из машины, попытался скрыться, но был задержан сотрудниками полиции. Он оказался пьян. Его личность установлена, это житель города Атырау 1988 года рождения. В отношении него составлен административный протокол по статье 608 КоАП РК. В результате инцидента никто не пострадал. Проводится расследование.