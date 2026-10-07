В Атырауской области продолжаются кадровые перестановки: ушел замглавы региона

Заместитель акима Атырауской области Жасулан Бисембиев покинул свой пост в связи с переходом на другую работу. Об этом он сообщил на личной странице в социальной сети, подведя итоги своей деятельности. Бисембиев работал в этой должности с августа 2022 года и курировал сферу услуг, здравоохранения, соцзащиты, экономики и бюджетного планирования.

В своем обращении чиновник отметил, что работа на благо родного региона стала для него огромной честью и серьезной школой. За время службы он курировал как социальную сферу, так и вопросы экономики и бюджета.

- За эти годы я твердо убедился: главный показатель в госслужбе - это не освоенные средства и не цифры в отчетах, а реальная польза от принятых решений для жизни людей, - подчеркнул экс-замакима.

Он признал, что реализовать удалось не все задуманное, но заверил, что всегда ставил в приоритет интересы жителей. Отдельно Бисембиев поблагодарил горожан за обратную связь и конструктивную критику, а также вспомнил сложный период паводков, когда атыраусцы проявили исключительное единство.

В завершение Жасулан Бисембиев выразил признательность коллегам, общественникам, ветеранам и акиму области Болату Акчулакову, пожелав региону дальнейшего процветания.

Напомним, кадровая ротация в руководстве региона продолжается: в июле этого года сменился аким Атырауской области - пост возглавил Болат Акчулаков, а совсем недавно, 30 сентября, назначили и нового акима города Атырау - им стал Данияр Таханов.