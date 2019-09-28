В ходе мероприятия была озвучена информация о цели данного проекта и перспективах, которые открываются перед активными молодыми гражданами нами общества. Галым Турсунбаев на собственном примере рассказал о том, какие шаги он предпринимал для профессионального роста и развития карьеры. В завершении заседания заместителю руководителя отдела образования Жазире Кокеновой вручено благодарственное письмо за подписью председателя Агентства по делам госслужбы за участие в конкурсе "Лучший госслужащий РК". Тема формирования президентского молодежного кадрового резерва стала главной темой обсуждения на встрече Галыма Турсунова и акима Бурлинского района Миржана Сатканова с представителями коллектива АО "Конденсат" в лице молодых работников. Данный вопрос вызвал интерес и живое обсуждение. Со стороны аудитории поступил ряд вопросов уточняющих требования и перспективы для потенциальных кандидатов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.