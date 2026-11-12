В Древнем Риме строили многоэтажки: некоторые дома достигали шести-семи этажей

Когда речь заходит о Древнем Риме, обычно представляют величественные храмы, амфитеатры, термы и виллы знатных граждан. Однако в античном городе существовали и здания, которые по своему назначению напоминали современные многоквартирные дома. В них жили обычные горожане, снимали небольшие квартиры, открывали лавки и мастерские, передает МойГород.

Такие здания назывались инсулами (от латинского insula — «остров»). Они стали своеобразными древнеримскими многоэтажками, некоторые из которых, по оценкам историков, могли достигать шести-семи этажей.

Что представляли собой древнеримские многоэтажки

В отличие от частных домов состоятельных римлян, которые назывались домусами, инсулами пользовались преимущественно горожане со средним и небольшим достатком. Это были многоквартирные здания, рассчитанные на проживание нескольких семей. Они занимали целые участки городской застройки, а иногда вмещали десятки квартир.

Первые многоэтажные жилые здания появились в Риме задолго до расцвета империи. Историк Тит Ливий, описывая события 191 года до нашей эры, упоминал случай, когда два вола поднялись по лестнице многоэтажного дома и оказались на его черепичной крыше. Это свидетельствует о том, что вертикальная городская застройка существовала уже во II веке до нашей эры.

Особенно активно инсулы строили в период Римской империи. Причина была вполне практической: население столицы росло, свободной земли внутри города становилось всё меньше, а спрос на жильё увеличивался. Строить вверх было выгоднее, чем постоянно расширять город.

Как были устроены квартиры

На первых этажах инсул часто располагались магазины, небольшие мастерские и торговые помещения. Они выходили непосредственно на улицу, а жилые комнаты находились выше. В некоторых зданиях нижние этажи занимали более просторные и дорогие квартиры, тогда как на верхних селились люди с меньшими доходами.

Планировка зависела от конкретного здания. В одних домах квартиры состояли из нескольких комнат, в других жильцы снимали небольшие помещения, напоминавшие современные студии. Встречались комнаты с окнами во внутренние дворы, а также помещения, выходившие на улицу.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Римляне могли арендовать жильё, как это делают современные горожане. Владельцы зданий сдавали помещения за плату, а иногда даже размещали объявления об аренде прямо на стенах. Таким образом, в Древнем Риме уже существовал рынок многоквартирного арендного жилья.

Почему строительство вверх было опасным

Несмотря на внешнее сходство с современными многоэтажками, условия жизни в инсулах часто оставляли желать лучшего. Чем выше находилась квартира, тем дешевле могла быть аренда, но тем сложнее становилась повседневная жизнь.

Жильцам приходилось подниматься по лестницам, нередко узким и крутым. В зданиях не было лифтов, а подъем воды и доставка необходимых вещей на верхние этажи требовали дополнительных усилий. Некоторые помещения были тесными, плохо освещёнными и недостаточно проветриваемыми.

Читайте также: Пять этажей и 150 помещений: каким был первый торговый центр Древнего Рима

Ещё одной серьёзной проблемой были пожары. Плотная городская застройка, использование дерева в строительстве и наличие торговых помещений на первых этажах повышали риск возгораний. Огонь мог быстро распространяться между этажами и соседними зданиями. Кроме того, инсулу могли обрушиться из-за некачественных материалов или ошибок при строительстве.

Древнеримские авторы тоже обращали внимание на опасности городской жизни. Поэты Марциал и Ювенал описывали тесные квартиры, шум, пожары и неудобства, с которыми сталкивались жители многоэтажных домов.

Насколько высокими были эти здания

Утверждение о шести-семи этажах имеет исторические основания, однако здесь есть важный нюанс: археологи не располагают большим количеством полностью сохранившихся древнеримских многоэтажек такой высоты.

Один из наиболее известных примеров находится не в самом Риме, а в портовом городе Остия. Там сохранились остатки инсул, в том числе так называемого Дома Дианы — четырёхэтажного жилого здания, в котором жили обычные горожане. В Остии также обнаружены другие многоквартирные дома, некоторые из которых достигали пяти этажей.

Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

Однако письменные свидетельства позволяют предположить, что в столице здания могли быть ещё выше. Римский поэт Марциал упоминал о необходимости преодолевать большое количество ступеней, чтобы добраться до верхних помещений. Другие античные авторы также описывали необычайно высокие жилые постройки.

При этом высота зданий вызывала беспокойство властей. Император Август ограничил высоту новых домов вдоль общественных улиц 70 римскими футами — примерно 20,7 метра. Позднее вводились и другие ограничения. Такие меры были связаны в том числе с риском обрушений и пожаров.

Где можно увидеть древнеримские многоэтажки сегодня

Лучше всего сохранившиеся примеры инсул находятся в Остии — древнем портовом городе примерно в 25–30 километрах от Рима. Благодаря археологическим раскопкам там можно увидеть остатки жилых кварталов, лестниц, внутренних дворов и помещений, в которых когда-то жили римляне.

Особенно интересен Дом Дианы. Его кирпичные стены и сохранившаяся планировка позволяют представить, как выглядел обычный многоквартирный дом во II веке нашей эры. Это не дворец и не храм, а жилое здание для людей, которые работали в торговом и портовом городе.

Читайте также: В Древнем Риме существовал свой фастфуд: чем торговали в заведениях быстрого питания 2000 лет назад

Получается, что многоэтажное жильё не является исключительно современным изобретением. Уже около двух тысяч лет назад римляне пытались решать проблемы перенаселения городов с помощью вертикальной застройки. Они строили многоквартирные дома, сдавали квартиры в аренду, размещали магазины на первых этажах и устанавливали ограничения по высоте зданий. Во многом эти принципы напоминают устройство современных городов.