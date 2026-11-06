В Казахстане пересмотрят систему проезда по платным трассам после критики Токаева: кого это коснется

В Казахстане начали разрабатывать новые правила оплаты проезда по автомобильным дорогам. Вопрос обсудили на первом заседании специальной рабочей группы, сообщает пресс-служба правительства РК.

Изменения затронут только коммерческий транспорт

Предлагаемые меры касаются только грузовых перевозчиков - как отечественных, так и иностранных. Условия проезда для личного легкового транспорта останутся без изменений.

По словам вице-премьера и министра национальной экономики Серика Жумангарина, дорожная инфраструктура должна обеспечивать свое содержание, а не финансироваться из бюджета.

- Мы строим автомобильные дороги, но расходы на их содержание и ремонт продолжаем покрывать за счет бюджета. Необходимо выстроить систему, при которой дорожная инфраструктура будет обеспечивать собственное содержание, - сказал Жумангарин.

Что предлагают внести в правила

В ходе заседания участники группы озвучили несколько инициатив:

Эксперт в сфере страхования Айгерим Карабыйыкоглу предложила пересмотреть тарифы для отечественных перевозчиков и ввести механизм страхования для иностранных грузовиков при пересечении границы.

Бизнес-аналитик АО "НК "ҚазАвтоЖол" Фархад Нуркамалов выступил за введение годовых абонементов для транспортных компаний при больших объемах поездок.

Экс-депутат Болатбек Нажметдинұлы предложил дифференцировать тарифы в зависимости от экологического класса машин и их нагрузки на дорожное покрытие.

Контекст

Разработка новых подходов началась после критики транспортной отрасли со стороны Президента Касым-Жомарта Токаева. Ранее Глава государства указал на проблемы с пропускной способностью на границах и неэффективность текущей системы.

- Если граница превратилась в "узкое горлышко", провоцирующее многокилометровые автомобильные пробки, а это то, что происходит именно сейчас, то ни о каком лидерстве Казахстана не может быть и речи, - отмечал Президент.

Первые предложения рабочей группы должны подготовить до конца ноября. В Минтранспорта также ранее сообщали об усилении контроля за грузоперевозками на ключевых направлениях.