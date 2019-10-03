В Казахстане с 1 ноября отменяют выдачу адресных справок
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Простые правила кухонной безопасности: почему фабричные пакеты губят бакалею, какой материал выбрать для контейнеров и где спрятать запасы о...
Эксперты проанализировали характеры разных знаков зодиака и назвали пять из них, для которых личная свобода и честность в отношениях оказыва...
В начале текущего года Корпорацией "Казахмыс" принято решение о реализации ряда социальных проектов в области Ұлытау.
Мониторинг рынка показал, что недельный тур на популярные отечественные базы отдыха обойдётся в среднем в 140 тысяч тенге, а премиум-сегмент...
Как выяснилось, раздачу цветов необходимо согласовывать с администрацией города.
Штат чиновников в области рассчитан на 3 415 мест.
18 июня на западе Казахстана ожидается контрастная погода - от сильных грозовых дождей до сорокоградусной жары. При этом в большинстве регио...
Арман Шаккалиев заявил в мажилисе, что удорожание коммунальных услуг и ГСМ не станет критическим фактором для стоимости социально значимых т...
Специалисты выявили массу нарушений и недоделок в строительно-монтажных и отделочных работах.