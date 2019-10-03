Учреждения, которым потребуются адресные сведения граждан, смогут получить их самостоятельно с помощью нового сервиса, сообщает informburo.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 ноября в Казахстане отменяют выдачу адресных справок. Об этом сообщил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК Аскар Жумагалиев на презентации цифровых новинок в Astana Hub. Адресная справка является самой популярной государственной услугой, за которой казахстанцы обращаются в центры обслуживания населения до 10 млн раз за год. - Мы выяснили, что многие эту справку требуют просто так, без необходимости. Её требуют отделы кадров при приёме на работу, хотя это требование не прописано в Трудовом кодексе. Требуют поликлиники, университеты, и библиотеки. Даже некоторые госорганы продолжали запрашивать эту справку, хотя мы неоднократно говорили, что они не имеют права это делать, так как могут самостоятельно получить эту информацию, – рассказал Аскар Жумагалиев. Он добавил, что на недавнем заседании Правительства кабинет министров проголосовал за исключение адресной справки из реестра государственных услуг с 1 ноября. Для этого провели работу по интеграции систем. - У госорганов есть месяц, чтобы ещё раз предупредить все свои подразделения о том, что с 1 ноября адресной справки не будет. В ближайшее время МИД, к примеру, также напишет соответствующие письма в иностранные посольства, и там её также перестанут требовать. Я думаю, адресная справка войдёт в историю не только как самая популярная, но и станет примером для отмены других справок, – заявил министр. Председатель правления НАО "Правительство для граждан" Асемгуль Балташева сообщила, что все, кому потребуются адресные сведения граждан, смогут получить их самостоятельно через новый сервис, разработанный АО "НИТ" совместно с МВД РК. Его запустят к 1 ноября. Тем казахстанцам, чьи данные запрашивают, необходимо будет дать своё согласие на выдачу адресной информации с помощью SMS-сообщения. Аскар Жумагалиев также попросил казахстанцев сообщать в министерство о незаконных фактах требования адресной справки со стороны госучреждений после 1 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.