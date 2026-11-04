В «Отбасы банке» прокомментировали закрытие приема заявок на женскую ипотеку «Ұмай» в день старта

Прием заявок на участие во втором этапе женской ипотечной программы "Ұмай" завершился в день старта. Лимит средств, выделенных Азиатским банком развития, был исчерпан за считаные часы, сообщили в пресс-службе "Отбасы банка".

Прием заявок стартовал вчера, 3 ноября. На второй транш программы было выделено 20 миллиардов тенге. По данным банка, ажиотажный спрос возник с первых минут работы системы: к 15:00 казахстанки подали 524 заявки на 12,5 миллиарда тенге, а уже в 16:00 прием закрыли из-за полного освоения лимита.

- К этому времени от казахстанских женщин было принято 850 заявок на сумму 20 млрд тенге. Из них 352 заявки были поданы через консультантов банка. По всем принятым заявкам участницы программы получили предварительное одобрение по займу, - говорится в сообщении.

Высокий интерес к программе эксперты объясняют мягкими условиями: отсутствие конкурсного отбора, сниженный первоначальный взнос, возможность покупки жилья на первичном или вторичном рынке, а также отсутствие требования не иметь в собственности другой недвижимости.

Напомним, первый транш в размере 9 миллиардов тенге распределили 31 августа 2026 года. На 3 ноября по нему выдали 435 займов на 8,6 миллиарда тенге (96% освоения).

- Нынешний прием заявок - это промежуточный этап. Женщины, которые не успели подать заявку сегодня, смогут сделать это в рамках следующих этапов после поступления очередных траншей финансирования, - успокоили в "Отбасы банке".

Ранее мы сообщали о старте второго этапа женской ипотеки с максимальной суммой займа до 50 миллионов тенге. Накануне в социальных сетях распространилось видео с ажиотажем и давкой у одного из отделений "Отбасы банка", где штурмовавшие здание граждане пытались подать заявку.