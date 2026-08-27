31 тамыздан бастап «Ұмай» ипотекасына құжат тапсыруға болады: Нені білу керек?

Қазақстанда әйелдердің баспана алу мүмкіндігін кеңейтетін әйгілі "Ұмай" бағдарламасы қайта басталады. "Отбасы банкі" бұл бағыттағы өтінімдерді қабылдау 2026 жылдың 31 тамызында ресми түрде басталатынын мәлімдеді.
"Отбасы банкі" әйел адамдарға арналған «Ұмай» бағдарламасына құжат қабылдау науқанын бастайды. Қатысушылар 31 тамыздан бастап құжат өткізе алады. Азия даму банкімен бірлесіп жүзеге асатын жобаға бұл жолы 9 миллиард теңге қаражат бөлініпті.
Кімдер қатыса алады және басты шарттар қандай?
Бағдарламаның басты артықшылығы - басқа жылжымайтын мүліктің болуына шектеу қойылмайды. Сондай-ақ еліміздің кез келген қаласынан үй сатып алуға болады, тіркеуде тұрған мекенжай маңызды емес.
- Табыс көзі: Төлем қабілеттілігін растау үшін соңғы алты айдағы ресми табыс қажет. Отбасының орташа айлық таза кірісі 1 250 000 теңгеден аспауы тиіс.
- Несие шарттары: Сыйақы мөлшерлемесі - жылдық 14,8% (ЖТСМ - 16,3%-дан 16,8%-ға дейін). Қарыздың ең жоғарғы сомасы - 50 миллион теңге.
- Бастапқы жарна: Егер баспана Астана немесе Алматыдан алынса - кемінде 20%, ал басқа өңірлерде - кемінде 15%. Жарнаны клиент өз қаражаты есебінен тікелей сатушыға аударады.
Қандай тұрғын үй алуға рұқсат етілген?
Қатысушылар нарықтағы баспана түрлерін кеңінен таңдай алады. Оған пайдалануға берілген жаңа үйлер, Қазақстандық тұрғын үй компаниясының кепілдігі бар немесе сақтандыру арқылы салынып жатқан нысандар кіреді.
2016 жылдан ерте емес жылы салынған қайталама тұрғын үйді де сатып алуға рұқсат етілген. Жаңа баспана тек банктің Baspana Market маркетплейсі арқылы таңдалуы тиіс. Айта кетейік, некеде тұрған жағдайда мүлік ерлі-зайыптылардың ортақ меншігі ресімделеді.
Өтінішті қалай жіберуге болады?
Бюрократияны азайту үшін өтінімді қашықтан беру қарастырылған. Ол үшін Отбасы банкінің сайтындағы "Бейнеқызмет көрсету" қызметін немесе Baspana Market жеке кабинетін пайдалануға болады. Электрондық құжаттар болса жеткілікті.
Егер үйде жөндеу жұмыстары қажет болса, бағдарлама аясында 15 миллион теңгеге дейін жеке жөндеу несиесін де алуға болады. Депозитке алдын ала жинақ жинау арқылы ай сайынғы төлем жүктемесін едәуір төмендетуге мүмкіндік бар.