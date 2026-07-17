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Социум

Женскую ипотеку «Умай» перезапустят в Казахстане

Прием заявок начнется в августе.
Варвара Тыщенко
Женскую ипотеку «Умай» перезапустят в Казахстане
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Как сообщает krisha.kz, приём заявок по женской ипотеке "Умай" начнётся в августе. Об этом сообщила глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова во время прямого эфира.

- Есть хорошие новости по ипотеке "Умай". Мы запускаем её в августе. Первые средства уже в пути, - сказала Ляззат Ибрагимова.

Ранее сообщалось, что на программу выделят 45 млрд тенге.

Кто сможет участвовать

Ипотека предназначена для работающих женщин с официальным доходом и пенсионными отчислениями минимум за последние шесть месяцев.

Условия ипотеки "Умай"

  • Первоначальный взнос - от 20% от стоимости жилья - в крупных городах, от 15% - в регионах.
  • Максимальная сумма - до 50 млн тенге.
  • Срок - от 6 месяцев до 25 лет.

Ставку банк пока не озвучил. Ожидается, что в первые годы она составит около 15%, а затем снизится до 3.5-5 %.

Женщина может привлечь до двух созаёмщиков и использовать пенсионные накопления для первоначального взноса.

Можно купить:

  • квартиру в новостройке, в том числе строящуюся (при наличии гарантии КЖК);
  • квартиру на вторичном рынке, если дом построен не раньше 2016 года.

По программе можно купить не только первую квартиру, но и улучшить жилищные условия, приобретя второе или третье жильё.

Как будут отбирать участников

Отбор будет проходить по балльной системе.
Преимущество получат женщины, у которых есть депозит в Отбасы банке с более длительным сроком накоплений и большим вознаграждением.

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