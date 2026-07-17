Женскую ипотеку «Умай» перезапустят в Казахстане

Как сообщает krisha.kz, приём заявок по женской ипотеке "Умай" начнётся в августе. Об этом сообщила глава Отбасы банка Ляззат Ибрагимова во время прямого эфира.
- Есть хорошие новости по ипотеке "Умай". Мы запускаем её в августе. Первые средства уже в пути, - сказала Ляззат Ибрагимова.
Ранее сообщалось, что на программу выделят 45 млрд тенге.
Кто сможет участвовать
Ипотека предназначена для работающих женщин с официальным доходом и пенсионными отчислениями минимум за последние шесть месяцев.
Условия ипотеки "Умай"
- Первоначальный взнос - от 20% от стоимости жилья - в крупных городах, от 15% - в регионах.
- Максимальная сумма - до 50 млн тенге.
- Срок - от 6 месяцев до 25 лет.
Ставку банк пока не озвучил. Ожидается, что в первые годы она составит около 15%, а затем снизится до 3.5-5 %.
Женщина может привлечь до двух созаёмщиков и использовать пенсионные накопления для первоначального взноса.
Можно купить:
- квартиру в новостройке, в том числе строящуюся (при наличии гарантии КЖК);
- квартиру на вторичном рынке, если дом построен не раньше 2016 года.
По программе можно купить не только первую квартиру, но и улучшить жилищные условия, приобретя второе или третье жильё.
Как будут отбирать участников
Отбор будет проходить по балльной системе.
Преимущество получат женщины, у которых есть депозит в Отбасы банке с более длительным сроком накоплений и большим вознаграждением.