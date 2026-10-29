Приём заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартует 3 ноября в Казахстане

Рассказываем о ключевых условиях льготной ипотеки и о том, как подготовиться к старту.

Азиатский банк развития перечислил Отбасы банку очередной транш в размере 20 миллиардов тенге на продолжение женской ипотечной программы "Ұмай". Приём кредитных заявок стартует 3 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Отбасы банка.

Предыдущий транш на 9 миллиардов тенге практически освоен: 420 гражданок уже справили новоселье, а ещё 230 оформляют документы. Рассказываем о ключевых условиях льготной ипотеки и о том, как подготовиться к старту.

Ставка, суммы и требования к доходу

Условия программы остаются прежними. Банк выдаёт займы до 50 миллиона тенге под 14,8% годовых (ГЭСВ - от 16,3% до 16,8%).

Главное финансовое ограничение - совокупный чистый доход семьи не должен превышать 1,25 миллиона тенге в месяц. Для подтверждения платежеспособности понадобятся официальные пенсионные отчисления за последние полгода.

Сколько придется внести самостоятельно

Первоначальный взнос покупательница переводит напрямую продавцу недвижимости:

Алматы и Астана - от 20% от стоимости жилья;

Остальные регионы Казахстана - от 15%.

Банк рассчитывает сумму кредита от меньшей величины: цены договора или оценочной стоимости квартиры. К примеру, если квартира в Алматы продаётся за 32 миллиона, но оценщик оценил её в 30 миллионов тенге, 80% займа (24 млн) выдаст банк, а оставшиеся 6 миллионов тенге заёмщица выплатит продавцу из собственных средств.

Какую квартиру можно купить

По программе "Ұмай" разрешено приобретать:

Первичное жильё (только через маркетплейс Baspana Market) - готовое либо строящееся с гарантией КЖК;

Вторичное жильё - в домах не старше 2016 года постройки.

Недвижимость оформляется на имя заёмщицы. Если женщина состоит в браке, квартира переходит в совместную собственность, а присутствие супруга при подаче документов становится обязательным.

Как подать заявку 3 ноября

Приём документов организуют через три независимых канала:

Онлайн - через видеосервис на сайте Отбасы банка или в личном кабинете Baspana Market с использованием электронных документов. Через консультантов - на сайте банка можно заранее выбрать специалиста с правом предварительной оценки платежеспособности и пройти оформление по видеосвязи. В отделениях - при личном визите в филиалы банка.

Чек-лист: как не получить отказ

Опыт первых этапов показывает, что заявки часто отклоняют из-за мелких недочётов. Перед 3 ноября эксперты советуют:

Запросить отчёт из Кредитного бюро и убедиться в отсутствии просрочек за последние 12 месяцев;

Проверить налоговые задолженности и штрафы;

Закрыть ненужные кредитные карты и лимиты - они снижают расчётный доход;

Убедиться в регулярности пенсионных взносов ЕНПФ за 6 месяцев;

При необходимости привлечь созаёмщиков - им может стать любой человек, даже не близкий родственник (не более двух человек).

Всего в рамках соглашения с Азиатским банком развития на программы "Ұмай" и "Зелёная ипотека" выделено 90 миллиардов тенге.