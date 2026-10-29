Приём заявок на женскую ипотеку «Ұмай» стартует 3 ноября в Казахстане

Азиатский банк развития перечислил Отбасы банку очередной транш в размере 20 миллиардов тенге на продолжение женской ипотечной программы "Ұмай". Приём кредитных заявок стартует 3 ноября 2026 года, сообщает пресс-служба Отбасы банка.
Предыдущий транш на 9 миллиардов тенге практически освоен: 420 гражданок уже справили новоселье, а ещё 230 оформляют документы. Рассказываем о ключевых условиях льготной ипотеки и о том, как подготовиться к старту.
Ставка, суммы и требования к доходу
Условия программы остаются прежними. Банк выдаёт займы до 50 миллиона тенге под 14,8% годовых (ГЭСВ - от 16,3% до 16,8%).
Главное финансовое ограничение - совокупный чистый доход семьи не должен превышать 1,25 миллиона тенге в месяц. Для подтверждения платежеспособности понадобятся официальные пенсионные отчисления за последние полгода.
Сколько придется внести самостоятельно
Первоначальный взнос покупательница переводит напрямую продавцу недвижимости:
- Алматы и Астана - от 20% от стоимости жилья;
- Остальные регионы Казахстана - от 15%.
Банк рассчитывает сумму кредита от меньшей величины: цены договора или оценочной стоимости квартиры. К примеру, если квартира в Алматы продаётся за 32 миллиона, но оценщик оценил её в 30 миллионов тенге, 80% займа (24 млн) выдаст банк, а оставшиеся 6 миллионов тенге заёмщица выплатит продавцу из собственных средств.
Какую квартиру можно купить
По программе "Ұмай" разрешено приобретать:
- Первичное жильё (только через маркетплейс Baspana Market) - готовое либо строящееся с гарантией КЖК;
- Вторичное жильё - в домах не старше 2016 года постройки.
Недвижимость оформляется на имя заёмщицы. Если женщина состоит в браке, квартира переходит в совместную собственность, а присутствие супруга при подаче документов становится обязательным.
Как подать заявку 3 ноября
Приём документов организуют через три независимых канала:
- Онлайн - через видеосервис на сайте Отбасы банка или в личном кабинете Baspana Market с использованием электронных документов.
- Через консультантов - на сайте банка можно заранее выбрать специалиста с правом предварительной оценки платежеспособности и пройти оформление по видеосвязи.
- В отделениях - при личном визите в филиалы банка.
Чек-лист: как не получить отказ
Опыт первых этапов показывает, что заявки часто отклоняют из-за мелких недочётов. Перед 3 ноября эксперты советуют:
- Запросить отчёт из Кредитного бюро и убедиться в отсутствии просрочек за последние 12 месяцев;
- Проверить налоговые задолженности и штрафы;
- Закрыть ненужные кредитные карты и лимиты - они снижают расчётный доход;
- Убедиться в регулярности пенсионных взносов ЕНПФ за 6 месяцев;
- При необходимости привлечь созаёмщиков - им может стать любой человек, даже не близкий родственник (не более двух человек).
Всего в рамках соглашения с Азиатским банком развития на программы "Ұмай" и "Зелёная ипотека" выделено 90 миллиардов тенге.