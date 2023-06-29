25 июня стадион "Жастар" превратился в арену для первого международного турнира по FPV-дронам Aspan Fest. За участие в соревнованиях собралось 15 пилотов из Латвии, Беларуси, России и различных регионов Казахстана. Весьма интересно, что организаторами этого фестиваля стали любители дронов из Уральска, которые позднее сформировали общественное объединение под названием "Aspan Dron".

Асланбек Аминов, один из организаторов фестиваля, рассказал о пути, пройденном ими: "Мы начали с небольшой группы, но постепенно превратили наше сообщество в пилотную школу. Мы хотели оценить уровень участия в Казахстане и за рубежом. И чтобы понять это, нам нужно было либо отправиться на гонки, либо сами организовать такое мероприятие.

- Мы выбрали второе, хотя, конечно, было сложно, поскольку нет поддержки, нет федерации, нет регистрации как вида спорта. Поэтому, наверное, мы откроем первую федерацию, чтобы развивать и дальше эту отрасль, проводить такие мероприятия ежегодно, рассказывает один из организаторов фестиваля Асланбек Аминов.

По его словам, такие мероприятия нужны, чтобы популяризировать этот зрелищный вид спорта.

Один из участников соревнований Нурболат Баймуратов, работающий в сельском хозяйстве и «болеющий» летательными аппаратами. Вначале у него был обычный дрон, на который он просто снимал. Затем увидел FPV-дрон, заинтересовался и начал искать информацию.

- Научиться управлять дроном сложно, я потратил около 30 часов, наверное, на симуляторе. То есть надо сначала научиться «летать» на компьютере, а уже потом выходить в поле. Но даже так первый полет обычно заканчивается печально, аппараты ломаются. Далее заказываете запчасти, ждете их. Но все равно это драйв, адреналин. Дрон может разгоняться до 300 км в час и вы все это видите от первого лица, рассказывает Нурболат.

Кстати, эти дроны пилоты, как правило, собирают сами. «Это не та история, когда можно прийти в магазин и купить готовый аппарат», говорят они, каждый дрон пилот настраивает, что называется, под себя.

Приехала на соревнования в Уральске команда из России. Кстати, это лидеры командных гонок в РФ 2022 года.

- Мы приехали из Нижнего Новгорода. Сложно ли управлять? Чем ты моложе, тем легче. Чтобы хорошо научиться летать кому-то нужно пару-тройку лет, а кому-то всю жизнь, - говорит капитан российской команды Максим Сазонов. - Приём понравился, атмосфера приятная, с ребятами общались, экскурсию провели, достопримечательности показали. Все было очень душевно.

Правила гонок были просты: на стадионе создали круг с препятствиями, которые нужно было облететь.

Кстати, и призовой фонд благодаря спонсорам получился отличным.

Так, за первое место это 2000 долларов, за второе 1000 долларов, третье – 600 и 400 долларов за фристайл.

После отборочного этапа в борьбе остались девять пилотов. Отличившимися на этом этапе стали:

Но тут стоит уделить особое внимание юному пилоту Тимофею Муравьёву, которому всего 10 лет, но он уже может похвастаться серьёзными достижениями. Тимофей стал самым молодым чемпионом в истории Казахстана в дрон-рейсинге.

Итак, в финал вышли три сильнейших пилота: Тимофей Муравьёв (Казахстан), Денис Широков (Россия) и Николай Якубовский (Беларусь).

Грандиозный финал велся в режиме жесткой конкуренции и требовал от пилотов максимальной концентрации и владения техникой. Участники должны были преодолеть три круга за минимальное время, не допуская ошибок.

По итогам финальных заездов лучшим стал 10-летний пилот из Караганды Тимофей Муравьев.

Скорость, точность, умение быстро оценивать ситуацию и принимать верные решения - именно эти навыки пришлись по вкусу нашим пилотам в этой жесткой и захватывающей гонке. Несмотря на непредсказуемость и острые моменты гонки, каждый пилот продемонстрировал высокий уровень профессионализма, умело маневрируя между препятствиями и оптимизируя траекторию полета своего дрона.

Итак, подводя итог, можно с уверенностью заявить: это был настоящий праздник дрон-рейсинга, который показал всему миру, что Казахстан - это территория высоких технологий и безграничного таланта.

