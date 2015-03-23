180-килограммовый торт подарил уральцам супермаркет «Атаба»

В честь светлого, доброго и весеннего праздника - Наурыз мейрамы, сотрудники сети супермаркета «Атаба» совместно с ТРК «Сити Центр» решили приготовить для уральцев необычный подарок – торт весом более 180 килограммов. По традиции в дни празднования Наурыз мейрамы, каждый казахстанец радушно встречает своих гостей и подает на стол самые вкусные и изысканные блюда. Придерживаются традиций и сотрудники сети супермаркетов «Атаба». Так в шести торговых точках сети супермаркетов «Атаба» покупателей встречали традиционными блюдами: наурыз коже, сладостями и бауырсаками. – Я всегда прихожу в супермарк