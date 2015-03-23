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Бизнес-новости

180-килограммовый торт подарил уральцам супермаркет «Атаба»

В честь светлого, доброго и весеннего праздника - Наурыз мейрамы, сотрудники сети супермаркета «Атаба» совместно с ТРК «Сити Центр» решили приготовить для уральцев необычный подарок – торт весом более 180 килограммов. По традиции в дни празднования Наурыз мейрамы, каждый казахстанец радушно встречает своих гостей и подает на стол самые вкусные и изысканные блюда. Придерживаются традиций и сотрудники сети супермаркетов «Атаба». Так в шести торговых точках сети супермаркетов «Атаба» покупателей встречали традиционными блюдами: наурыз коже, сладостями и бауырсаками. – Я всегда прихожу в супермарк
Marat
180-килограммовый торт подарил уральцам супермаркет «Атаба»
В честь светлого, доброго и весеннего праздника - Наурыз мейрамы, сотрудники сети супермаркета «Атаба» совместно с ТРК «Сити Центр» решили приготовить для уральцев необычный подарок – торт весом более 180 килограммов.
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 По традиции в дни празднования Наурыз мейрамы, каждый казахстанец радушно встречает своих гостей и подает на стол самые вкусные и изысканные блюда. Придерживаются традиций и сотрудники сети супермаркетов «Атаба».
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 Так в шести торговых точках сети супермаркетов «Атаба» покупателей встречали традиционными блюдами: наурыз коже, сладостями и бауырсаками.
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 – Я всегда прихожу в супермаркет «Атаба», который расположен рядом с центральным рынком, - рассказывает жительница города Айгерим. – А в этом супермаркете, расположенном в торговом доме «Сити Центр» я сегодня впервые. Хочу отметить, что в «Атабе» всегда большой выбор товара, все свежее, а самое главное - это обслуживание на высоте. Спасибо за это всему коллективу супермаркета и с праздником.
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 Специально для своих посетителей супермаркет «Атаба» провел и небольшой праздничный концерт, посмотреть который собралось немало жителей и гостей города, пришедших в этот день в ТРК «Сити Центр». Веселые танцы и живая музыка подарили собравшимся хорошее настроение.
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 Все же главным подарком в этот день стал огромный торт в виде весеннего Джайлау. Сотрудники супермаркета «Атаба» разместили его на 4 этаже ТРК «Сити Центр».
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 – В честь праздника Наурыз мейрамы, мы совместно с администрацией торгово-развлекательного комплекса «Сити Центр» решили сделать подарок всем уральцам и приготовили вот такой торт, - говорит директор супермаркета «Атаба» Динара ЕРЖАНОВА. – Нам хотелось порадовать и удивить наших гостей чем-то особенным, так и зародилась идея сделать огромный торт и угостить всех, кто в этот день придет к нам в гости.
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 Работа по изготовлению кулинарного шедевра велась почти сутки. Вес торта составил более 180 килограммов. Кстати, размер также достоин уважения. Так, площадь воздушного бисквита составила 6 квадратных метров. Как признаются кондитеры супермаркета «Атаба», такая работа пускай и хлопотная, но доставила им огромное удовольствие. Только на одни украшения у них ушло более 10 часов.
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 Между тем, возле гигантского и красивого торта собралось, по меньшей мере, около 200 человек всех возрастов. Каждый хотел получить кусочек от угощения. - Мы часто приходим в супермаркет «Атаба». Здесь не только хороший выбор товаров, доступные цены, но и прекрасное обслуживание, - говорит посетительница Жанар. – Еще очень нравится, что тут часто проводят различные акции. Вот и сегодня нас порадовали. Получилось два в одном: и угощение и зрелище. Не каждый день такой огромный торт увидишь, а еще и поешь. Хочу пожелать им дальнейшего благополучия и процветания.
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