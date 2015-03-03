В первый день весны в Аксае открылся новый супермаркет под звучным названием «Алтындар». На открытие новой торговой точки пришли сотни жителей и гостей города.
Свой первый крупный супермаркет в Аксае открыла компания «Прод Интер». Открытие нового супермаркета было долгожданным событием для всех аксайцев, и их не стали томить долгим ожиданием и пустили вовнутрь павильона задолго до официального открытия.
- Мы долго гадали, что у нас тут построят, - говорит житель 10 микрорайона Аслан. – Так боялись, что какой-нибудь автомобильный комплекс. Но как только узнали, что у нас, наконец-то, будет большой магазин, где можно будет купить практически все, что необходимо для дома, конечно же, обрадовались. Пускай процветает «Алтындар» и радует нас новинками.
Традиционное перерезание ленточки. Под дружные аплодисменты собравшихся это действо совершили заместитель директора Талгат КАНАЛИЕВ и представитель администрации Аксайского акимата.
- Это первый супермаркет, открытый нашим предприятием в Аксае, - говорит заместитель директора ТОО «Прод Интер» Талгат КАНАЛИЕВ. – У нас уже есть шесть действующих торговых центров в Уральске под торговым брендом «Байтерек», в Аксае мы планируем открывать торговые точки под единым наименованием «Алтындар», где покупатель сможет купить не только продукты питания, но и также необходимые в каждом доме хозяйственно-бытовые средства, кухонную посуду, канцелярские товары и многое другое. Хочу отметить, что мы радеем за низкие цены и высокое качество, не проводим зазывные акции и розыгрыши. Цены у нас более чем демократичные и держать их мы будем стабильно.
В новом супермаркете «Алтындар», помимо продукции различных производителей, есть свое собственное производство. Так, в цеху пекут душистый хлеб, батоны, багеты, а также различную сдобную выпечку. И все это творят умелые пекари на глазах у покупателей, так как стены в чудо-пекарне стеклянные. И каждый может лично убедиться, что же за начинка лежит в пирожке.
Кроме душистой сдобы, в кондитерском цеху начали изготавливать торты и различные пирожные, которые так и просятся в руки покупателя.
Покупатели потихоньку и без спешки прохаживались вдоль битком забитых всякой снедью витрин. Кстати, очень порадовало то, что места между стеллажами было вполне достаточно и покупатели не толкали друг друга локтями.
- Вот пришли с сыном посмотреть, чем нас порадуют и удивят, - говорит одна из покупательниц Арай. – Живем недалеко, так что если нам понравится, будем забегать сюда регулярно.
Кстати, без приятных сюрпризов покупателей не оставили. Так, цена на молоко «Моё» была очень привлекательная, а при покупке одного пакетика майонеза «Ряба» второй давался в подарок, консервированный горошек также порадовал ценой - всего 245 тенге за банку.
Не забыли устроители торговой точки про отечественного производителя, тушенка, молочная продукция, сахар, масло, мясо, мясные полуфабрикаты и многое другое нашло свое достойное место среди импортного товара.
- Я всю жизнь прожила в Аксае и очень рада, что наконец-то у нас есть такой большой магазин, - говорит жительница Аксая Любовь. – И не нужно нам старикам мыкаться по разным магазинам, все можно купить в одном месте. А еще радует, что много нашего отечественного товара. Ведь есть что предложить нашим предпринимателям для нас. Так почему я должна покупать чужое?
Настоящей скатертью-самобранкой для аксайцев стал прилавок готовых блюд. Именно здесь после долгого рабочего дня вы сможете купить готовые свеженарезанные салаты, горячие вторые блюда, а также курочку-гриль.
- Это просто здорово, когда можно купить домашнюю еду, - говорит покупательница Алия. – У меня двое детей, работа, пока их из сада заберешь да доберешься, уже сил на готовку нет. А так возьмем курочку и салатов и устроим себе пир.
В каждом отделе можно было найти богатый ассортимент той или иной продукции. Но настоящий фурор произвели бакалейные стеллажи с конфетами. Если женщины в основном облюбовали промтоварное крыло с многочисленной утварью, то в бакалейном крыле начался своеобразный ажиотаж у мужчин. Каждый старался выбрать из множества видов конфет самые, самые, а это, поверьте, было не так просто. Полки буквально ломились от плиток шоколада до необычно упакованных кубиков настоящего горького шоколада.
- Не знаю даже, что жене больше понравится, - улыбаясь признается покупатель Евгений. – Она у меня еще та сластена. Хочется взять все и сразу. Думаю, что от настоящего шоколада да в такой упаковке она будет в восторге.
Не остались без развлечений и дети. Веселые конкурсы и развлечения они оценили по достоинству и активно участвовали во всех конкурсах.
- Не знаю, конечно, как все у ребят сложится, но мне супермаркет понравился. Хочу пожелать им удачи и дальнейшего развития, - пожелала на прощание жительница города Ольга ТЕРЕНЬТЕВА.