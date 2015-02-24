Сезон у компании начался 22 февраля с поздравления победителей акции, которую здесь устроили для постоянных клиентов.  IMG_6653   Туристическая компания «Онур Трэвел» на рынке туриндустрии работает больше 10 лет. Фирма  занимается не только организацией туров, но также сама устраивает корпоративные туры, бизнес-конференции и многое другое за пределами нашей страны. Компания гордится своими постоянными клиентами, которые, оценив сервис однажды, решили и впредь пользоваться услугами «Онур Трэвел». Со своей стороны компания решила провести акцию-розыгрыш и поощрить своих клиентов бонусными сертификатами. - С октября прошлого года мы ввели накопительные  бонусные карты, для каждого клиента при покупке тура эта карта идет в подарок, - говорит директор туристического агентства «Онур трэвел» Айнагуль ТЕМИРБЕКОВА. -  И каждый раз, совершая поездки, независимо от страны, он получает бонусы на карточку. Кроме того, этой картой могут воспользоваться и другие члены из семьи клиента и даже просто хорошие знакомые, собравшиеся в путешествие. Практически сразу стартовала и наша акция, мы решили разыграть денежные сертификаты на сумму 60, 40 и 20 тысяч тенге. То есть, каждый клиент, купивший тур у нас, получал купон с номером. Сегодня мы подводим итоги акции и выбираем победителей. Полученная сумма будет зачислена нашим клиентам на их бонусные карты, они смогут иметь возможность поехать в путешествие со значительной скидкой. Думаю, что проведение таких акций станет доброй традицией для нашей компании. IMG_6650 Всех своих клиентов сотрудники компании радушно встречали в этот день в ресторане «Шагала», где их ожидал не только радушный прием, но и праздничный фуршет и развлечения. Выбрать  счастливые номера довелось одному из постоянных клиентов туристической фирмы Евгению. Так, сертификат на 20 тысяч тенге достался Марине ЖЕЛЕЗНОВОЙ, 40 тысяч тенге выиграла Анель ТАЙШУРИНА, сертификат на 60 тысяч тенге выпал Антону СЕЛЕЗНЕВУ. - Пользуемся услугами туристической фирмы «Онур Тревэл» уже два с лишним года, - говорит одна из  победительниц. - Обычно едем большой компанией по 5-6 человек. Я лично побывала уже во многих странах. Хочу сказать большое спасибо за хороший сервис и такой приятный сюрприз. Думаю, что в следующий раз поеду в Гоа. Конечно же, воспользуюсь услугами любимой туристической фирмы «Онур Трэвел». Здесь прекрасные сотрудники.. IMG_6639 Лицензия ТА №443 от 30.04.2004г.выдана агентством по туризму и спорту РК. На правах рекламы.