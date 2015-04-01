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Бизнес-новости

Денежные переводы: как обойтись без похода в банк?

Многие люди не знают, как можно быстро и безопасно перевести деньги в другой город или другому человеку, либо пользуются самыми невыгодными и дорогими для своего случая способами. А необходимость отправить или получить деньги в нашей жизни возникает постоянно. Существует несколько способов перевести деньги от одного физического лица другому: перевод между банковскими счетами; переводы без открытия счета через так называемые системы денежных переводов; онлайн переводы с карты на карту. Например www.alfaportal.kz Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них. Банк, очередь, касса. Перевод м
Marat
Денежные переводы: как обойтись без похода в банк?
Многие люди не знают, как можно быстро и безопасно перевести деньги в другой город или другому человеку, либо пользуются самыми невыгодными и дорогими для своего случая способами. А необходимость отправить или получить деньги в нашей жизни возникает постоянно. Существует несколько способов перевести деньги от одного физического лица другому:
  1. перевод между банковскими счетами;
  2. переводы без открытия счета через так называемые системы денежных переводов;
  3. онлайн переводы с карты на карту. Например www.alfaportal.kz
Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них. Банк, очередь, касса. Перевод между банковскими счетами – самый традиционный и хорошо всем знакомый. Приходите в банк с удостоверением личности, открываете счет и отправляете с него адресату нужное количество денег. Из плюсов: можно отправить крупную сумму, счетом можно пользоваться многократно, низкая комиссия. Недостатки также очевидны: потеря большого количества времени на поход в банк, заполнение документов и ожидание очереди в кассу, также нужно знать точные реквизиты счета получателя. Скорость перевода может быть разной: в рамках одного банка платеж пройдет мгновенно, в пределах государства - в течение одного-двух дней, а между странами – до недели и больше. Система денежных переводов, банк, очередь, касса. Получить и отправить деньги можно и через системы денежных переводов. Они не требуют открытия счета. Таких систем множество. Некоторые действуют по всему миру, другие работают только в группе стран. Они представляют собой самостоятельные финансовые системы, которые заключают договоры о сотрудничестве с банками. Таким образом, чтобы отправить деньги без открытия счета, нужно прийти в банк с удостоверением личности и деньгами, зная фамилию, имя, отчество получателя. Операционист введет данные в программу системы денежных переводов, которая присвоит переводу уникальный номер из букв и цифр. Этот номер нужно передать получателю, который при предъявлении паспорта и номера сможет забрать деньги в своем банке. Плюсы такого способа: высокая скорость перевода даже за границу (от нескольких минут до суток), простота оформления и получения. Недостатки: высокий тариф на отправку (1-3% от суммы), ограничение по сумме перевода, ну и, конечно, время, потраченное на поход в банк. Перевод денег с карты на карту в интернете: здесь и сейчас
transfermoney
transfermoney
В Казахстане почти каждый житель имеет банковскую карту. Поэтому некоторые банки уже предоставляют возможность отправки денег с карты на карту в интернете на специальных сайтах. Проблема в том, что отдельные банки ставят ограничения на переводы: только между картами своих клиентов или между картами одной системы (VISA или MasterCard). На этом фоне выделяется Альфа-Банк, который впервые в Казахстане запустил сайт www.alfaportal.kz. С его помощью перевести деньги друг другу могут владельцы карт любого банка и любой платежной системы (VISA или MasterCard). Преимущества этого сервиса: простота (достаточно знать номер карты получателя денег); сервис доступен в любое время суток и в любом месте, достаточно иметь доступ к интернету с компьютера, планшета или смартфона; высокая скорость переводов (от нескольких минут до получаса); выгодный тариф - ниже, чем у систем денежных переводов. К недостаткам онлайн платежейможно с натяжкой отнести лишь тот факт, что не все банковские карты поддерживают функцию онлайн-переводов. Проблему можно решить выпуском новой карты с функцией безопасности платежей в сети интернет 3DSecure или открыв уже существующую карту для интернет-транзакций. Мы узнали, что разработчики из Альфа-Банка планируют в 2015 году расширить функционал www.alfaportal.kz, сделав доступными переводы не только в тенге, но и других валютах (рублях, долларах и евро). Также будет расширена и география денежных переводов: не только на карты казахстанских банков, но и зарубежных, в первую очередь России, а также стран СНГ и Европы. материал размещен на правах рекламы

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