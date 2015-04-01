Денежные переводы: как обойтись без похода в банк?

Многие люди не знают, как можно быстро и безопасно перевести деньги в другой город или другому человеку, либо пользуются самыми невыгодными и дорогими для своего случая способами. А необходимость отправить или получить деньги в нашей жизни возникает постоянно. Существует несколько способов перевести деньги от одного физического лица другому: перевод между банковскими счетами; переводы без открытия счета через так называемые системы денежных переводов; онлайн переводы с карты на карту. Например www.alfaportal.kz Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из них. Банк, очередь, касса. Перевод м