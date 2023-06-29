Металлочерепица Супермонтеррей — популярное кровельное покрытие, для которого характерна прочность, практичность и привлекательный внешний вид. Материал устойчив к влиянию внешних факторов, обеспечивает быстрый и легкий монтаж, обладает длительным сроком службы. Еще одно преимущество металлочерепицы Супермонтеррей — цена, которая считается наилучшей среди конкурентных аналогов. Какая лучшая кровля крыши, цена в Алматы на /stynergy.kz, расскажем в этой статье.

Размеры Супермонтеррей

Черепица Супермонтеррей отличается от стандартного профиля более крупными размерами:

ширина — 118 см;

длина — от 50 см до 800 см;

шаг волны — 35 см.

Высота профиля Супермонтеррей составляет 4,6 см, что отличает ее от стандартной металлочерепицы с профилем 3,9 см. Благодаря таким параметрам Супермонтеррей больше похожа на керамическую черепицу.

Особенности и характеристики

Металлочерепица Супермонтеррей изготавливается из оцинкованного стального листа толщиной 0,4 – 0,5 мм. Сверху металл покрывается грунтовкой (15 мкм) для повышения защиты и лучшей адгезии с финишным покрытием. Внизу черепица обрабатывается лаком, а с верхней стороны — полимером.

Существуют разные виды полимерных покрытий, которые отличаются уровнем устойчивости к внешним факторам (механическим повреждениям, ультрафиолету, износу и т.д.). В зависимости от условий эксплуатации кровли выбирают соответствующий полимер. К примеру, кровельные покрытия из пурала или ПВДФ могут устанавливаться даже в зоне химической промышленности, где воздух перенасыщен солями.

Супермонтеррей очень похожа на натуральную керамическую черепицу, но весит гораздо меньше. Среди других ее преимуществ:

высокая прочность;

пластичность;

устойчивость к низким и высоким температурам;

длительные сроки службы;

пожаробезопасность;

экологичность;

эстетичный вид, схожесть с керамической черепицей.

Металлочерепица данного вида универсальна: ее используют для обустройства кровель многоэтажных зданий, промышленных предприятий, торговых центров, частных коттеджей и прочих сооружений.

От чего зависит на металлочерепицу Супермонтеррей цена?

Цена за квадратный метр кровли зависит от:

вида полимерного покрытия;

толщины металлического листа;

объема заказа.

Кроме того, подбирая кровельные материалы и рассчитывая общую цену, учитывайте также стоимость комплектующих, необходимых в системе кровли. Получить дополнительную информацию о черепице Супермонтеррей можно в соответствующем разделе нашего сайта /metallocherepitsa-supermonterrey.php или у менеджера по телефону.

Выгодно купить кровлю для крыши онлайн в Казахстане

Чтобы купить кровлю в Алматы по доступной стоимости, обращайтесь в нашу компанию STYNERGY. Мы предлагаем качественную металлочерепицу от производителя по выгодной стоимости с доставкой. По всем вопрос обращайтесь к квалифицированному специалисту по номеру, он рассчитает необходимое количество материалов и комплектующих.

