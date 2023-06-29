На большей территории Казахстана ожидаются дожди с грозами.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +32..+34 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +32..+34 градусов, ночью +20..+22 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +32..+34 градусов. Ночью похолодает до +14..+16 градусов. Ветер до 16 метров в секунду.
- В Актау — дождь. Днём столбики термометра покажут +28..+30 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
- В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +26..+28 градусов, ночью похолодает до +15..+17 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.