Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации дорожного движения, сообщает Акорда.

Согласно нему:

  • скорость движения электросамокатов не должна превышать 25 километров в час;
  • они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам;
  • движение по тротуарам разрешено со скоростью не более шести километров в час;
  • водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории;
  • на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.

За нарушение правил передвижения на электросамокатах грозит штраф.