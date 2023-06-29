Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон по вопросам организации дорожного движения, сообщает Акорда.
Согласно нему:
- скорость движения электросамокатов не должна превышать 25 километров в час;
- они могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам;
- движение по тротуарам разрешено со скоростью не более шести километров в час;
- водитель должен быть старше 18 лет, в застёгнутом шлеме и светоотражающей одежде (в тёмное время суток) и иметь права любой категории;
- на электросамокате запрещается перевозить грузы и пассажиров.
За нарушение правил передвижения на электросамокатах грозит штраф.