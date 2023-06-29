Лаборатория режиссеров стран СНГ была организована Международной конфедерацией театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Одной из основных миссий Лаборатории молодых режиссёров стран СНГ является сохранение единого культурного пространства на территории стран бывшего Советского Союза. А ещё дать возможность молодым актёрам и режиссёрам получить новый творческий опыт, сохранить интерес и уважение друг к другу, содействие вхождению этих стран в мировой театральный процесс. Первая Лаборатория для молодых деятелей театра прошла в 2008 году, сегодняшняя встреча – десятая по счету.

– Первый раз на Лабораторию меня направил Союз театральных деятелей Казахстана. Из провинции я был один, в основном ездят молодые режиссеры из Алматы. Теперь я ощущаю себя желанным участником потому, что в этом году был в третий раз, – делится молодой режиссёр.

22 и 23 июня в Центре драматургии и режиссуры на Поварской был представлен мультикультурный спектакль – результат итоговой работы студентов актерско-режиссерского курса ГИТИСа и режиссеров из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Армении, Узбекистана и России.

– Нас было около 30 человек, и всех нас объединили культура, национальные традиции и языки – поэтому мультикультурный спектакль. Нас поделили на пять команд по шесть человек, в каждой были режиссер, ассистент режиссера и актеры. Я в своей команде был назначен режиссером и должен был подготовить эскиз по рассказу Чехова «Человек в футляре». Сначала мы делали самостоятельную работу в своих группах, которую потом показали художественному руководителю Лаборатории Владимиру Панкову и педагогам Артему Ким, Екатерине Кисловой и Сергею Родюкову. За пять дней сделать целый спектакль на час – дорого стоит. Мы приобрели большой опыт не только по режиссуре, но и актерский, которые нам пригодятся в дальнейшей работе, – добавил Руслан.

За 12 дней молодые актёры и режиссёры с удовольствием перенимают авторский метод Владимира Панкова – саундраму. При этом они используют все подручные средства и море фантазии. В результате получился полноценный мультикультурный спектакль по рассказам Чехова, который звучал на разных языках потому, что в нем играли артисты их разных стран.

Актёр и режиссёр областного драматического театра имени Островского Руслан Джумахметов принял участие в лаборатории молодых режиссёров в рамках XVI Международного театрального фестиваля имени Чехова, который проходил в Москве с 12 по 21 июня.

Оксана КАТКОВА,

фото Елены ЛАПИНОЙ