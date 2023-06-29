Национальная валюта к доллару за сутки ослабла на 3.75 тенге.

В обменниках Уральска доллар продают по 457-458 тенге, покупают по 451-452 тенге. Рубль в среднем стоит 5.3 тенге, покупают его по 5.1 тенге.