Более девяти тысяч раз сдали ЕНТ в ЗКО

С 18 мая по 28 июня по ЗКО в едином национальном тестировании приняли участие 9 070 раз.

— На сегодня возможности сдать тестирование из-за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещённых предметов лишились 13 абитуриентов. Также за нарушение правил во время самого тестирования из аудиторий были удалены десять человек, их результаты также аннулированы, — рассказал директор национального центра тестирования.

Руслан Емелбаев отметил, что подставных лиц не выявили. Напомним, что 78% казахстанских абитуриентов набрали пороговый балл на ЕНТ.