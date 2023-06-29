В ТОО «Алматинские тепловые сети» предупредили о временном перекрытии движения. С 22:00 первого июля до 22:00 второго июля будет закрыт проезд на пересечении улиц Казыбек би и Калдаякова. Ограничения необходимы для безопасности плановых работ на трубопроводе. Он пролегает под дорогой.