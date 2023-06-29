Сенат одобрил закон, лишающий Назарбаева статуса главы высшего совета названных его именем школ, вуза и фонда

Сенат парламента одобрил поправки в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования, передаёт Informburo.kz.

В частности, в закон РК «О статусе «Назарбаев университет», «Назарбаев интеллектуальные школы» и «Назарбаев фонд» вносятся поправки по определению полномочий главы государства по созданию высшего попечительского совета автономных организаций образования.

Согласно закону, председателем высшего попечительского совета является президент или лицо, назначаемое президентом. Положение о высшем попечительском совете утверждается председателем Высшего попечительского совета. В действующей редакции первым председателем высшего попечительского совета является первый президент Нурсултан Назарбаев.

Также, согласно поправкам, образовательный грант «Өркен», предназначенный для оплаты обучения одарённых детей в НИШ, теперь будет учреждаться главой государства, а не первым президентом.