— Приобретая своим детям опасные «игрушки», задумайтесь о тех последствиях, к которым они могут привести. Ребёнок за рулём скутера, мопеда, мотоцикла, автомобиля подвергает риску не только себя, но и других участников дорожного движения, — обратились правоохранители к родителям.

Смертельная авария произошла 28 июня на проспекте Абилкайыр-хана, напротив мечети «Нур-Гасыр». На дороге столкнулись ВАЗ-21103 и мопед, за рулём котором был 17-летний подросток. Водителя мопеда госпитализировали в Центр охраны материнства и детства, где он скончался спустя несколько часов. Его 19-летний пассажир с переломом госпитализирован в Многопрофильную областную больницу Актобе. В пресс-службе департамента полиции региона сообщили, что по факту ДТП проводится расследование.