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Фоторепортаж

Супермаркет «Суровский Гурмэ» приглашает за покупками (фото, видео)

«Суровский Гурмэ» - это эксклюзивный интерьер, уютные торговые отделы и внимательный персонал. Магазин «Суровский», который располагался в районе остановки «Диана», много лет являлся одним из любимых магазинов горожан, где продавали самые свежие и качественные продукты. Полгода назад администрация магазина приняла решение о его реконструкции, и вот на днях он предстал в совершенно обновленном и неповторимом стиле. Здесь изменилось абсолютно все, начиная с вывески и названия, заканчивая ассортиментом товаров. - Супермаркет «Суровский Гурмэ» - это не просто магазин, где можно купить качественные
Marat
Супермаркет «Суровский Гурмэ» приглашает за покупками (фото, видео)
«Суровский Гурмэ» - это эксклюзивный интерьер, уютные торговые отделы и внимательный персонал.
 
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Магазин «Суровский», который располагался в районе остановки «Диана», много лет являлся одним из любимых магазинов горожан, где продавали самые свежие и качественные продукты. Полгода назад администрация магазина приняла решение о его реконструкции, и вот на днях он предстал в совершенно обновленном и неповторимом стиле. Здесь изменилось абсолютно все, начиная с вывески и названия, заканчивая ассортиментом товаров. - Супермаркет «Суровский Гурмэ» - это не просто магазин, где можно купить качественные продукты, это райский уголок для тех, кто знает толк в еде. Иными словами, это настоящая находка для гурманов, - говорит коммерческий директор сети супермаркетов «Суровский» Катерина НАГУМАНОВА. –  Мы постарались, чтобы каждый покупатель, придя к нам, мог почувствовать себя в настоящей сказке. Нами был отобран особенный ассортимент товара, налажено собственное производство по выпечке хлебобулочных и кондитерских изделий, а также большой выбор готовых блюд, начиная с супов и заканчивая множеством салатов. Мы постарались создать атмосферу тепла и уюта, создать «Театр еды». Надеюсь, что наши покупатели по достоинству оценят магазин в новом стиле.
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 Войдя в супермаркет, с первого взгляда понимаешь, что попадаешь в нечто большее, чем обычный магазин. Кажется, что все продумано до мелочей, вплоть до расположения подсветки, которая здесь на редкость теплых тонов, чем создает впечатление домашнего уюта.
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 В первом зале удобно расположились полки с морепродуктами, а также огромным выбором зелени и свежих овощей. Дизайнеры постарались обыграть всё до мелочей, даже обычные стеллажи в центре зала превратили в роскошную деревянную повозку, с которой так и хочется взять спелые яблоки и мандарины. Чуть поодаль стоят плетеные корзины с подарочными наборами, выдержанные в том же золотистом теплом тоне. - Сколько лет живу в городе, но такой красоты еще не видела, - с восхищением говорит пенсионерка Татьяна ЯРЫГИНА. – Старый «Суровский» всегда славился своим выбором, тут я покупала свежий козий сыр, мидии, да и морская рыба была в большом ассортименте. А теперь это не просто магазин, это сказка какая-то. Такое ощущение, что я зашла во французскую лавку. Хорошо все придумали, молодцы!
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 Но самое интересное покупателей ожидает во втором зале, где на выбор вы можете приобрести торты и пирожные собственного производства, знакомые многим с детства нежнейшие «Птичье молоко», «Медовый», «Киевский» и многое другое.
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 Огромный выбор конфет не оставит равнодушным ни одного покупателя. Не забыли тут и про тех, кому обычные сладости нельзя по состоянию здоровья. Специально для диабетиков есть целый стеллаж с различными вкусностями к чаю.
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 Чайная церемония. Где конфеты, там и чай, ассортимент которого действительно заставляет задуматься, кто тот кудесник, который смог воедино собрать столько видов чая в одном супермаркете. Яркие упаковки зазывают даже людей очень почтенного возраста.
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 Особенное внимание хочется обратить на отдел домашней выпечки собственного производства, где не так-то просто вот так сразу сказать, чего же тебе хочется больше к чаю: душистой халы или витой булки. - Вот чем меня порадовали, так это богатым выбором хлеба, - делится своим впечатлением жительница района Анастасия. – Тут тебе и булочки к чаю, и свежий хлеб к обеду, причем разного вида. И все так уютно обустроено, что уходить, если честно, не хочется от прилавка. Такое ощущение, как будто это душа всего магазина.
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 Еще одной фишкой супермаркета стал новый отдел готовых блюд, в котором огромный выбор салатов на любой, даже самый изысканный вкус. Для тех, кто слишком занят, чтобы готовить дома, есть возможность купить уже готовые и первые, и вторые блюда. - Вчера тут брал борщ, запеченный картофель и курочку гриль. Кстати, рекомендую, все очень свежее и вкусное, - говорит покупатель Рустам. – Жена сейчас в положении, поэтому гоняет в магазин регулярно, то за соленым, то за сладким. Вот сейчас греческий салат увидела по телевизору: хочу и всё, говорит. Хорошо, что «Суровский» опять открылся, есть возможность без боязни купить свежее и вкусное. С открытием вас! Спасибо за сервис!
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 Тут же в третьем зале расположен и прилавок с мясными деликатесами и различными сырами, а также есть возможность купить икру осетровых рыб и многое другое. Огромный выбор товара, стильная форма персонала и необычный интерьер действительно сделал из обычного магазина маленький островок для ценителей красоты и комфорта. В общем, супермаркет «Суровский Гурмэ» для тех, кто хочет не просто купить, а еще и получить удовольствие от посещения действительно необычного и красивого магазина.
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 Интересный ассортимент отдела детского питания дает возможность молодым мамам разнообразить меню малыша различными овощными и фруктовыми пюре, а так же уже всеми любимым молочным детским питанием ТМ Тема. Для грудничков есть молочные смеси, приготовленные как на коровьем, так и на богатом витаминами и минералами козьем молоке. Для малышей с непереносимостью молочного белка есть возможность купить смесь с соевым заменителем.
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 Уже на входе в магазин, вы не сможете удержаться и обязательно купите журнал с рецептами от настоящих шеф-поваров, таких как Джейми ОЛИВЕР и Юлии ВЫСОЦКОЙ, которые помогут даже из скромного набора продуктов приготовить изысканные блюда за считанные минуты. Встречает и провожает каждого клиента вывеска, которая говорит об отношении к каждому покупателю - «Великолепный ассортимент, отобранный с любовью! Наслаждайтесь лучшим». - Дорогие наши покупатели, от всего нашего коллектива хочу поздравить вас с наступающим весенним праздником - Наурыз. И приглашаем  за покупками в ваш новый Суровский, - пожелала уральцам Катерина НАГУМАНОВА.
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 Супермаркет Суровский Гурмэ – традиция хорошего вкуса!
Суровский

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