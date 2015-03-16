Супермаркет «Суровский Гурмэ» приглашает за покупками (фото, видео)

«Суровский Гурмэ» - это эксклюзивный интерьер, уютные торговые отделы и внимательный персонал. Магазин «Суровский», который располагался в районе остановки «Диана», много лет являлся одним из любимых магазинов горожан, где продавали самые свежие и качественные продукты. Полгода назад администрация магазина приняла решение о его реконструкции, и вот на днях он предстал в совершенно обновленном и неповторимом стиле. Здесь изменилось абсолютно все, начиная с вывески и названия, заканчивая ассортиментом товаров. - Супермаркет «Суровский Гурмэ» - это не просто магазин, где можно купить качественные