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Фоторепортаж

Дискобар «Кактус» приглашает жителей на вечеринку

В преддверии международного женского праздника диско-бар «Кактус» решил провести грандиозную вечеринку для представительниц прекрасного пола и их спутников. Дискобар «Кактус» давно стал излюбленным местом для отдыха многих жителей и гостей города. Именно тут вас ожидает необычайно радушный прием, вкусная кухня и отрывная дискотека с множественными спецэффектами. Стоит отметить, что в дискобаре «Кактус» постараются сделать ваш отдых не просто незабываемым, но еще и довольно выгодным. Так, если вы именинник и хотите провести свой день рождения в компании друзей, то вам в качестве подарка от заве
Marat
Дискобар «Кактус» приглашает жителей на вечеринку
В преддверии международного женского праздника диско-бар «Кактус» решил провести грандиозную вечеринку для представительниц прекрасного пола и их спутников.
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 Дискобар «Кактус» давно стал излюбленным местом для отдыха многих жителей и гостей города. Именно тут вас ожидает необычайно радушный прием, вкусная кухня и отрывная дискотека с множественными спецэффектами.
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 Стоит отметить, что в дискобаре «Кактус» постараются сделать ваш отдых не просто незабываемым, но еще и довольно выгодным. Так, если вы именинник и хотите провести свой день рождения в компании друзей, то вам в качестве подарка от заведения делается 15% скидка на ваш банкет. Для тех, кто хочет скрасить свой досуг в будние дни, с понедельника по четверг на все меню действует 10% скидка. Для семейных пар каждое воскресенье проводится день семьи, где малышню развлекают различными конкурсами, викторинами, мультиками, а также бесплатно каждый может при помощи аквагримма превратить свое лицо в настоящую живую картинку. Детское меню порадует не только детей, но и их родителей. Отдых для всей семьи тут проходит с 14 до 20 часов каждый воскресный день.
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 Если вы хотите провести не обычные посиделки за коктейлем, а устроить для себя настоящий праздник, то вы обязательно должны побывать на мексиканской вечеринке в дискобаре «Кактус». Здесь вы действительно окунетесь в атмосферу горячей Мексики. Обслуживать вас будут официанты в настоящих костюмах мачо, а также для вас приготовят лучшие блюда этой страны – бурито и такос с различными начинками, чесночные гренки, энчиладос с курицей, и, конечно, обязательно мексиканские пирожки по особому рецепту пяти видов, даже с кактусовой начинкой. Для любителей более традиционной кухни приготовят не менее изысканные блюда. Так, в баре подают великолепного окуня по-королевски, стейк белуги и многое другое. Помимо различных горячительных напитков, вам предложат различные коктейли и компот по-деревенски. Также вы сможете ненадолго почувствовать себя настоящим мексиканцем, станцевав зажигательный танец самбо, в стильных сомбреро.
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 В дискобаре можно чувствовать себя не только комфортно, но и безопасно, так как согласно дресс-коду в заведение не пускают подвыпивших посетителей, а также за порядком бдительно следит надежная охрана.
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 Для тех, кто любит уединение, подойдут столики на втором этаже, в распоряжении любителей активного отдыха весь первый этаж. Там же находится и танц-пол, который оснащен самыми современными спецэффектами, лазерная светомузыка, дым и многое другое создают поистине потрясающую атмосферу для отдыха.
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 - Я сюда прихожу довольно часто с друзьями, - говорит один из посетителей Артем. – Здесь необычная обстановка, вкусная еда, можно и потанцевать и за столом посидеть спокойно. Мне нравится, что все тут продуманно, даже счет приносят не как все в папке, а в шляпе. Молодцы ребята, держите уровень.
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 Но если так необычно проходит здесь практически каждый вечер, то что же ожидает горожан в грядущие весенние праздники? - Специально для наших очаровательных представительниц прекрасного пола мы подготовили настоящий праздник, - говорит менеджер диско-бара «Кактус». - 6,7 и 8 марта наших посетительниц будет развлекать известный в России ведущий, имя которого мы пока раскрывать не будем, а также в праздничной программе будет много развлечений, розыгрышей призов, подарки и мужской стриптиз. Думаю, что каждая женщина заслужила небольшой праздник, так что подарите его себе и приходите к нам.
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 Мы ждем вас по адресу: 7 мкр., остановка «51 дом», здание «Конюшня», телефон: 307000.
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