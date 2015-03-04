Дискобар «Кактус» приглашает жителей на вечеринку

В преддверии международного женского праздника диско-бар «Кактус» решил провести грандиозную вечеринку для представительниц прекрасного пола и их спутников. Дискобар «Кактус» давно стал излюбленным местом для отдыха многих жителей и гостей города. Именно тут вас ожидает необычайно радушный прием, вкусная кухня и отрывная дискотека с множественными спецэффектами. Стоит отметить, что в дискобаре «Кактус» постараются сделать ваш отдых не просто незабываемым, но еще и довольно выгодным. Так, если вы именинник и хотите провести свой день рождения в компании друзей, то вам в качестве подарка от заве