В Уральске проходит ЕНТ

Единое национальное тестирование стартовало 6 мая, сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году впервые единое национальное тестирование в Казахстане проводится в электронном формате. Прежде всего это связано с эпидемиологической ситуацией в стране, чтобы у школьников не было необходимости посещать места массового скопления людей. По информации пресс-службы управления образования ЗКО, в 2021 году в области школу заканчивают 5916 выпускников, 4879 из которых изъявили желание сдать единое национальное тестирование. На "Алтын белгі" претендуют 430 учен