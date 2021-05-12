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В Уральске проходит ЕНТ

Единое национальное тестирование стартовало 6 мая, сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году впервые единое национальное тестирование в Казахстане проводится в электронном формате. Прежде всего это связано с эпидемиологической ситуацией в стране, чтобы у школьников не было необходимости посещать места массового скопления людей. По информации пресс-службы управления образования ЗКО, в 2021 году в области школу заканчивают 5916 выпускников, 4879 из которых изъявили желание сдать единое национальное тестирование. На "Алтын белгі" претендуют 430 учен
Арайлым Усербаева
В Уральске проходит ЕНТ
Единое национальное тестирование стартовало 6 мая, сообщает корреспондент портала Мой ГОРОД".
В Уральске проходит ЕНТ
В Уральске проходит ЕНТ
Иллюстративное фото из архива "МГ" В этом году впервые единое национальное тестирование в Казахстане проводится в электронном формате. Прежде всего это связано с эпидемиологической ситуацией в стране, чтобы у школьников не было необходимости посещать места массового скопления людей. По информации пресс-службы управления образования ЗКО, в 2021 году в области школу заканчивают 5916 выпускников, 4879 из которых изъявили желание сдать единое национальное тестирование. На "Алтын белгі" претендуют 430 учеников. 6 мая в стране стартовало ЕНТ. По словам эксперта филиала национального центра тестирования по городу Уральск Шынгыса Акшиева, выпускники городских и районных школ сдавали тестирование 6 и 8 мая, следующее тестирование пройдет 14 мая. – У нас сдают все городские и районные школы, кроме школ Бурлинского, Шынгырлауского районов и города Аксай. Тестирование в этом году впервые проходит в электронном формате на платформе u-study. Центр расположен на четвертом этаже ТД "Форум". Помещение соответствует всем требованиям и позволяет вмещать по 135 человек. По результатам тестирования выпускники могут претендовать на получение образовательного гранта. Количество набравших балов выпускник узнает сразу же по завершению тестирования, - рассказал Шынгыс Акшиев. К слову, порядок тестирования остался прежним. Выпускник сдает ЕНТ по пяти предметам, два из которых являются профильными, остальные - обязательными. Всего школьникам дается четыре часа времени. Теперь не будет бумажных сборников с вопросами, их заменит персональный компьютер, за которым каждый выпускник будет сдавать главный школьный экзамен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
ЕНТ Выпускник

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