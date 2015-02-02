Начальник отдела департамента УЧС Марс ОТАРОВ сообщил, что на данный момент без газа остаются 9 сел в Зеленовском и 3 села в Таскалинском районах. vzryv_gaz9 Как сообщил начальник отдела департамента УЧС Марс ОТАРОВ, пока газа нет в селах Белес, Акжол, Новенький, Шалгай, Железново, Егиндыколь, Зеленый, Каражар, Переметное, всего 3444 абонента, а это 11855 человек населения. Подключение планируется к 22.00 часам 2 февраля. 32 социальных объекта остались без отопления, из них 11 школ, 3 детсада, 5 объектов здравоохранения, 9 объектов культуры. В Таскалинском районе к 12.00 планируют подключить села Таскала, Мерей, Актау. Сигнал о ЧП на ветке поступил на пульт дежурного районного акимата в 3.10. Буквально через 20 минут все службы района были подняты и во главе с акимом Зеленовского района выехали на место происшествия. - Жертв и пострадавших нет, - рассказал "МГ" главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям аппарата акима Зеленовского района Амантай ДЖУМАКУЛОВ, который во время ликвидации ЧС находился в штабе.  - На место прибыло около 10 единиц техники департамента ЧС, 15 единиц техники службы района, в том числе была задействована тяжелая техника. Сотрудникам, выехавшим на место происшествия, будет организовано горячее питание. Возгорание удалось локализовать лишь после того, как была приостановлена подача газа. - В связи с тем, что люди остались без газа, а соответственно, и без тепла, мы предупредили  энергетиков, что на электросети будет больше нагрузки, чем обычно, - пояснил Амантай ДЖУМАКУЛОВ. Напомним, 2 февраля в 3 часа ночи произошел взрыв на газопроводе, принадлежащем УМГ "Уральск-Центральная Азия", это международный газопровод " Оренбург-Новопсков" диаметром 1200 мм. Данный трубопровод питает газом 22 населенных пункта Зеленовского района, Таскалинского района и города Уральск. vzryv_gaz1 vzryv_gaz2   vzryv_gaz3 vzryv_gaz10 vzryv_gaz4 vzryv_gaz5 vzryv_gaz6 vzryv_gaz7 vzryv_gaz8 Фото Медета МЕДРЕСОВА