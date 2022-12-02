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Социум

В ЗКО назначили нового акима

Им стал Нариман Турегалиев. Соответствующий указ подписал президент, сообщает Акорда. Фото с сайта senate.parlam.kz Нариман Турегалиев родился в селе Есенсай в 1964 году. Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-экономист» и Каспийский общественный университет по специальности «юрист». Магистр экономических наук. Карьеру начинал экономистом в сельско-хозяйственном объединении имени «ХVІІІ Партсъезд». Долгие годы работал в сфере социальной защиты населения. С 2012 по 2015 годы был акимом Акжаикского района ЗКО. В 2015 и 2016 годы занимал пост замести
Арайлым Усербаева
В ЗКО назначили нового акима
Им стал Нариман Турегалиев. Соответствующий указ подписал президент, сообщает Акорда.
В ЗКО назначили нового акима
В ЗКО назначили нового акима
Фото с сайта senate.parlam.kz Нариман Турегалиев родился в селе Есенсай в 1964 году. Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-экономист» и Каспийский общественный университет по специальности «юрист». Магистр экономических наук. Карьеру начинал экономистом в сельско-хозяйственном объединении имени «ХVІІІ Партсъезд». Долгие годы работал в сфере социальной защиты населения. С 2012 по 2015 годы был акимом Акжаикского района ЗКО. В 2015 и 2016 годы занимал пост заместителя акима ЗКО, а в 2016 и 2017 годы - акима Уральска. С 2017 года был депутатом сената парламента от фракции Amanat. Напомним, после инаугурации Касыма-Жомарта Токаева акимы исполняют обязанности до тех пор, пока президент не подпишет указ о новом назначении. ЗКО с июня 2019 года возглавлял Гали Искалиев. Накануне сообщалось, что на заседании маслихата депутаты проголосуют за кандидатов в акимы региона. Кто был ещё в списке, пока неизвестно. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
аким ЗКО должность

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