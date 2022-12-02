В ЗКО назначили нового акима

Им стал Нариман Турегалиев. Соответствующий указ подписал президент, сообщает Акорда. Фото с сайта senate.parlam.kz Нариман Турегалиев родился в селе Есенсай в 1964 году. Окончил Жамбылский гидро-мелиоративно-строительный институт по специальности «инженер-экономист» и Каспийский общественный университет по специальности «юрист». Магистр экономических наук. Карьеру начинал экономистом в сельско-хозяйственном объединении имени «ХVІІІ Партсъезд». Долгие годы работал в сфере социальной защиты населения. С 2012 по 2015 годы был акимом Акжаикского района ЗКО. В 2015 и 2016 годы занимал пост замести