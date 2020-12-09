Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам руководителя управления ветеринарии ЗКО Серика Нурмаганбетова, чипирование животных дает возможность выявлять и контролировать фактическое количество собак и кошек. – На сегодняшний день ветеринарная клиника или ветеринарная организация за счет оплаты владельца животного производит вживление идентификационного микрочипа. Процедуры чипирования и клеймение носят рекомендательный характер. Безнадзорные животные подлежат идентификации за счет местного бюджета. Управлением ветеринарии ЗКО создана база данных по идентификации собак и кошек для того, чтобы выявлять и контролировать фактическое количество всех собак и кошек на территории области. В базу данных заносят ID-номер идентификационного микрочипа, в котором содержится информация о самом животном, владельце и проведенных ветеринарных мероприятиях. Ранее процедура носила рекомендательный характер, и все собаки и кошки имеющие владельца, могли оставаться без вживления микрочипа, - отметил Серик Нурмаганбетов. При обязательном чипировании домашних животных информация заносится в базу данных, что дает возможность определять владельца животного по номера чипа в случае нападения или угрозы людям, а также при потере породистых домашних собак и кошек. Хозяина можно будет найти по ID-номеру микрочипа. – При регистрации в государственной ветеринарной организации или ветеринарной клинике животному вводится идентификационный микрочип за счет владельца животного. Стоимость чипирования составит 650 тенге. Процедура чипирования является обязательной для всех собак и кошек. Безнадзорные животные подлежат идентификации за счет местного бюджета, - заключил Серик Нурмаганбетов.