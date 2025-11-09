По данным сайта world-weather.ru, 10 ноября в Западно-Казахстанской области ожидается теплая погода. В Уральске днём температура воздуха составит +9 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. Ночью, возможно, пройдет незначительный дождь.
В Атырау осадков не ожидается. Днём будет незначительная облачность, столбики термометров покажут +13 градусов, ночью — +10 градусов.
В Актобе пройдёт слабый дождь. Днём +8 градусов, ночью будет преимущественно облачно +6 градусов.
В Актау ожидается ясная погода. Днём температура воздуха поднимется до +14 градусов, ночью +13 градусов.