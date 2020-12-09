ДТП произошло 9 декабря по улице Алматинская, недалеко от онкологического диспансера. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, 24-летний водитель за рулем автомашины марки Volkswagen на пешеходном переходе сбил 10-летнего ребенка. – Водитель был трезв. По предварительным данным, ребенок выбежал на пешеходный переход, водитель не успел среагировать и сбил его. Пострадавший получил травмы и госпитализирован в больницу, - сообщили в полиции. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО отметили, что 10-летний мальчик получил сотрясение головного мозга и госпитализирован в областную детскую многопрофильную больницу.