Скриншот с видео На страницах социальной сети Instagram распространяется видео, где молодой человек возле пассажирского поезда сообщением Актобе-Атырау громко кричит и разбивает гитару о вагон. Транспортные полицейские установили, что данный инцидент произошел 8 декабря в 00.30 на станции Сагиз Атырауской области. - Во время стоянки поезда 17-летний подросток нарушил общественный порядок, выразив своим поведением неуважение к окружающим. Как пояснил правонарушитель, он пришел провожать своего друга в военкомат Атырау, - отметили в пресс-службе департамента полиции на транспорте. К слову, по данному факту был составлен административный протокол по ч.1 статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство" и направлен в Кызылкогинский районный суд для привлечения его к административной ответственности. Стоит отметить, что вышеуказанное административное правонарушение влечет штраф в размере пяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до десяти суток.

