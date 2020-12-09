Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралиев в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций, три года назад был разработан и утвержден рабочий проектный план на 1141 земельный участок под индивидуальное жилищное строительство в поселке Круглоозерный по программе «Нурлы жер». В настоящее время на этих участках ведутся работы по водоснабжению. После того, как будут проведены необходимые коммуникации, земля будет выделена по очереди. Одним из самых актуальных вопросов является выделение земли под индивидуальное жилищное строительство. По состоянию на 1 декабря текущего года количество граждан, стоящих в очереди на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство, составляет 104 191 человека, в том числе 72 437 человек в Уральске.