Иллюстративное фото из архива "МГ" 9 декабря на площадке региональной службы коммуникаций состоялся брифинг, на котором руководитель управления земельных отношений ЗКО Мурат Умралеев рассказал, что в области осуществляется определенная работа по оцифровке пашни, пастбищ, сенокосов и многолетних насаждений. - Работа проводится отделами сельского хозяйства районов и города Уральска совместно с НАО "Правительство для граждан". Данные по оцифрованным пастбищам, сенокосам и многолетним насаждениям вносится на сайт Qoldau.kz. По Западно-Казахстанской области общая площадь подлежащих к оцифровке составляет 6 519 808 га, в том числе: пашни 541 801 га, пастбищных угодий 5 527 200 га, сенокосных угодий - 450 035 га, многолетних насаждений - 772 га, - пояснил он. Мурат Умралеев отметил, что на восьмое декабря этого года количество оцифрованных сельскохозяйственных угодий составляет 5 605 536 га (86 %), в том числе : пашни - 638 359 га, пастбища - 4 679 094 га, сенокос - 287 222 га, по многолетним насаждениям - 861 га от общей площади подлежащих к оцифровке в разрезе районов и Уральска . - По области остаточная площадь подлежащих к оцифровке пастбищных угодий составляет 848 106 га, сенокосных угодий 162 813 га. Западно-Казахстанская область занимает 7 место по оцифровке сельскохозяйственных угодий. Работа в данном направлении находится на контроле, - заверил руководитель управления земельных отношений ЗКО. Напомним, также к концу этого года в ЗКО планируют ввести в эксплуатацию геопортал, где будут представлены схемы свободных и предоставленных земельных участков, а также земельных участков выставленных на земельные торги для коммерческих и сельскохозяйственных целей, списки очередников для получения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство, свободные и переданные в пользование месторождения, объекты лесного, водного фонда, гидротехнические сооружения и магистральные трубопроводы, автомобильные и железные дороги, инженерные сети, сельскохозяйственные угодья, объекты культуры, образования, здравоохранения и туризма, также внесена градостроительная документация такие как генеральные планы, проекты детальной планировки населенных пунктов.