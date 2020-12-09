Умышленное причинение

тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть человека".

Данияр Мендиканов 32-летний Данияр Мендиканов жил и работал в Аксае. По словам матери умершего мужчины Бибижан Мендикановой, 18 октября около 21.00 ей позвонили и сказали, что ее сын находится в реанимации в тяжелом состоянии. На следующий день, приехав в больницу, женщина узнала, что ее сына жестоко избили. – Я до последнего надеялась, что он справится. Перед его смертью врачи разрешили мне войти к нему, я хотела поговорить с ним, умоляла открыть глаза, но, к сожалению, 22 октября моего сына не стало. Мой мир перевернулся, такое ощущение было, что у меня вырвали кусочек сердца, - вспоминает Бибижан Мендиканова. Со слов женщины, в тот вечер ее сын с двумя друзьями пошел в магазин. К ним неожиданно подошла группа мужчин и они начали выяснять отношения. – Двое друзей успели убежать, а Данияр остался на месте. Один из мужчин ударил моего сына по голове арматурной трубой, он упал, а все остальные начали его добивать. Свидетели говорят, что они жестоко его избивали, прыгали на голове, а сын уже был без сознания. Позже они привезли его в больницу и бросили прямо в коридоре. На теле у Данияра нет ни одного синяка, били только по голове. Сейчас под следствием находится только один человек, он взял всю вину на себя. Но я уверена, что один человек не мог нанести такие травмы, почему в следственном изоляторе сидит только один человек? Мне нужна справедливость, хочу, чтоб наказали всех виновных, всех, кто избивал моего сына, а их было 8-9 человек, - говорит женщина. Выяснилось, что после смерти Данияра к Бибижан начали приходить другие участники инцидента и родственники подозреваемого и просить прощения. – До 40 дней я не хотела никого видеть, мне было очень тяжело. Это очень тяжело потерять свою кровиночку. Данияр был умным, спокойным, самостоятельным, ответственным, любил читать, всегда ходил с книгой. Он даже не успел жениться, все время работал, хотел уехать далеко, но не успел. Всегда стоял горой за друзей, а они не смогли постоять за него. Сейчас идет следствие, мы наняли адвоката, следователь тоже старается, хорошо работает, но все же я хочу, чтоб ответственность понесли все участники драки, - говорит Бибижан Мендиканова. Между тем в пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что по факту смерти Данияра Мендиканова ведется досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК "– По делу назначены экспертизы. В данный момент установлен один человек, он водворен в следственный изолятор временного содержания. Причастность других лиц устанавливается. Детали дела в интересах следствия не разглашаются, - сообщили в пресс-службе полиции. На вопрос, сколько человек участвовали в избиении Данияра Мендиканова и сколько из них находятся под подпиской о невыезде, пресс-секретарь департамента полиции ответила, что не может этого сказать.Бибижан Мендиканова