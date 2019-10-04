Лучших преподавателей Казахстана наградили в Нур-Султане, где прошёл концерт, приуроченный ко Дню учителя. Нагрудные знаки "Лучший педагог" и денежные премии (1000 МРП) министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и депутаты вручили 48 учителям школ и работников детсадов, а также 16 преподавателям колледжей. - Сегодня закон о статусе педагога уже рассматривается в стенах парламента. Всё общество говорит о статусе педагога. Это уже большая победа. И теперь будет принят специальный закон о педагогах, это тоже большая победа. В бюджете предусматриваются беспрецедентно большие средства: 3 триллиона тенге предусмотрено бюджетом на повышение заработных плат. Это будет реальное повышение заработных плат. Это очень важно. Это говорит о внимании со стороны государства, – сказал педагогам Асхат Аймагамбетов. Отбор лучших учителей проходил в форме конкурса, который поделён на три этапа: районный, областной и республиканский. В последнем приняли участие 178 учителей дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. За восемь лет, уточнили в МОН, в конкурсе приняли участие более 35 человек, нагрудный знак "Лучший педагог" имеют 432 учителя. В 2019 году лучшими педагогами в системе дошкольного и среднего образования стали Венера Асанова, воспитатель ясли-сада №4 "Айгөлек" из Аксая и Гулмирам Мусагалиева, учитель математики областной казахской специализированной школы-интерната для одаренных детей №11 имени С. Сейфуллина из Уральска. Стоит отметить, что также обладателем нагрудного знака "Лучший педагог-2019" по системе технического и профессионального образования стала Айгуль Искалиева, преподаватель специальных дисциплин высшего педагогического колледжа имени Ж. Досмұхамедова Западно-Казахстанской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.