Иллюстративное фото с сайта pixabay.com Врачи областного перинатального центра подозреваются в убийстве новорожденного ребенка в Атырау, сообщил на брифинге заместитель председателя Агентства Казахстана по противодействию коррупции Шынгыс Кабдула. - Сотрудники здравоохранения, призванные соблюдать клятву Гиппократа, подозреваются в убийстве новорожденного ребенка путем помещения его в холодильную камеру, - сообщил Кабдула. Он рассказал, что по результатам оперативных мероприятий было установлено, что после рождения младенец по халатности был оформлен как мертворожденный, однако по факту ребенок был жив. - После подачи ребенком признаков жизни врачи, имея возможность принять неотложные меры по его реанимации, решили действовать согласно оформленным документам и оставить новорожденного умирать. Одной из причин действия врача послужили уже заполненные в базе документы, которые не могли быть откорректированы, - объяснил замглавы Агентства. По его словам, следственно-оперативной группой данный факт был установлен, подтвержден, а тело ребенка было найдено в холодильной камере. - С санкции суда подозреваемые заключены под стражу, досудебное расследование продолжается, - подчеркнули на брифинге. Также он сообщил, что начато досудебное расследование в Атырауской области в отношении должностных лиц областного перинатального центра по подозрению в совершении рада коррупционных преступлений. - Так, руководитель областного перинатального центра уличен в подстрекательстве дачи взятки подчиненных в сумме 300 тысяч тенге руководству филиала института судебно-медицинской экспертизы области за выдачу заключения экспертизы об отсутствии врачебной ошибки по факту смерти роженицы. Также он подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, использовании спонсорских средств в сумме 1,5 млн тенге, полученных от директора частной компании для оплаты зарубежной командировки для врачей по повышению квалификации. Фактически на указанные средства глава центра выехал лично на отдых за рубеж, где провел отдых, - рассказал Шынгыс Кабдула. Руководитель управления здравоохранения Атырауской области Маншук Аймурзиева прокомментировала обвинения в адрес главного врача областного перинатального центра. - Я не могу комментировать происходящее, так как в данный момент идет следствие. Но сам факт наличия подобного обвинения в адрес врачей меня приводит в ужас. Я надеюсь что правоохранительные органы объективно разберутся в данной ситуации, - сказала Аймурзиева. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.