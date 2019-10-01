Теперь дифференцированный тариф планируется ввести с 11 октября, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам директора КГУ "Смарт Атырау" Адильбека Танкиева, больше нововведение откладываться не будет. Очень слабую покупательскую способность проявляют льготные категории атыраусцев: студенты и школьники. - Пока всего около 5 тысяч именных проездных карт школьникам, 8 тысячам студентам оформили проездные карты. Еще 10 тысяч пенсионеров,  в том числе инвалиды и их опекуны, приобрели карты оплаты в автобусе, - сообщил Танкиев, добавив, что на сей раз 11 октября будет точно введено электронное билетирование с дифференцированным тарифом. Напомним, в августе руководство Атырауской области заявило о введении дифференцированного тарифа: проезд по карте должен стоить 80 тенге, за наличный рассчет - 150 тенге. Такая форма оплаты должна была действовать с 1 сентября, однако затем ее отложили до 1 октября.  Позже пресс-секретарь акима Атырауской области опубликовал на своей странице в Facebook информацию о том, что если у жителей не берут карту оплаты, за проезд можно не платить. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА