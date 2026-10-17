Зафиксирован таинственный сигнал из пустого места в космосе

Астрономы обнаружили загадочный сигнал в области неба, которую учёные изучают уже несколько десятилетий. Его дважды зафиксировал космический телескоп «Джеймс Уэбб» в 2023 году, однако установить источник излучения пока не удалось. Среди возможных объяснений — далёкая галактика, сверхновая или чёрная дыра, разрушающая звезду, передает МойГород

Сигнал обнаружили в созвездии Печь, в районе знаменитого Ультраглубокого поля Хаббла (HUDF). Ранее космический телескоп «Хаббл» потратил более 270 часов на наблюдения за этим небольшим участком неба, выявив почти 10 тысяч галактик. Позже его изучал и телескоп «Джеймс Уэбб», способный наблюдать космос в инфракрасном диапазоне.

Казалось, что эта область хорошо изучена, однако новые наблюдения преподнесли сюрприз.

Что обнаружили астрономы

Загадочный сигнал зафиксировали дважды — в августе и ноябре 2023 года. Между наблюдениями прошло 88 дней.

Команда под руководством астрофизика Мейсона Хуберти из Университета Миннесоты в США использовала метод наблюдений, позволяющий одновременно исследовать множество объектов и получать их спектры. Учёные не искали конкретный источник, а анализировали сигналы в области, где свет известных галактик переднего плана был заблокирован.

В результате исследователям удалось сопоставить шесть обнаруженных объектов с далёкими галактиками. Седьмой сигнал оказался необычным: он представлял собой яркую эмиссионную линию в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны около 1,6 микрометра.

Источник: НАСА, ЕКА, С. Беквит (STScI) и команда HUDF

При этом других спектральных линий, которые помогли бы определить природу источника, обнаружить не удалось. Более того, на прежних снимках «Хаббла» и «Джеймса Уэбба», включая наблюдения в рамках программы JADES, в этой точке не было заметно соответствующего объекта.

Почему сигнал поставил учёных в тупик

Исследователи проверили данные и пришли к выводу, что сигнал нельзя просто объяснить техническим сбоем. Он прошёл необходимые проверки и был зафиксирован при разных ориентациях наблюдений.

Главная загадка заключается в том, почему объект не обнаружили раньше. Если бы он постоянно излучал настолько ярко, его могли бы заметить во время предыдущих наблюдений. Поэтому учёные допускают, что источник появился или резко усилил яркость незадолго до обнаружения либо большую часть времени оставался слишком тусклым.

Какие версии рассматривают учёные

У исследователей есть несколько гипотез о природе сигнала. Среди возможных объяснений — далёкая галактика ранней Вселенной, более близкая галактика, вспышка сверхновой или событие, при котором чёрная дыра разрушает звезду под действием своей гравитации.

Однако ни одна из версий пока не объясняет все особенности наблюдаемого излучения. Одной яркой спектральной линии недостаточно, чтобы уверенно определить расстояние до источника, его состав и физическую природу.

Для разгадки тайны астрономам потребуются дополнительные наблюдения. Они помогут установить красное смещение сигнала — показатель, по которому учёные оценивают, насколько быстро расширение Вселенной увеличило длину волны излучения и насколько далеко находится его источник.

Пока загадочный сигнал остаётся открытым вопросом для астрономии. Это ещё один пример того, как даже тщательно изученные участки космоса могут скрывать явления, которые не удаётся объяснить с помощью уже известных моделей.