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Происшествия

Записку о бомбе обнаружили на борту пассажирского самолета в Турции

Әсемай Талғатқызы
Записку о бомбе обнаружили на борту пассажирского самолета в Турции
Сгенерировано в ChatGPT: Мой Город

На борту самолета турецкой авиакомпании AJet обнаружили записку с сообщением о якобы заложенной бомбе. В этот момент на борту находились 136 пассажиров и семь членов экипажа, передает МойГород

Об инциденте сообщил губернатор турецкой провинции Шанлыурфа Хасан Шылдак в социальной сети X.

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По его данным, самолет выполнял рейс №4180 по маршруту Анкара – Шанлыурфа. Воздушное судно вылетело из Анкары в 19:00 по местному времени. После обнаружения записки экипаж совершил экстренную посадку в аэропорту ГАП Шанлыурфы.

«На борту самолета была обнаружена записка о наличии взрывчатого вещества, после чего воздушное судно совершило посадку в аэропорту ГАП Шанлыурфы. Для безопасной эвакуации пассажиров и членов экипажа приняты все необходимые меры», – сообщил губернатор.

После посадки пассажиров и членов экипажа эвакуировали из самолета в целях безопасности.

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