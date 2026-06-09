Ограничения направлены на защиту местных птицефабрик, однако зарубежная продукция все еще встречается на прилавках.

Министерство сельского хозяйства РК временно заблокировало ввоз куриных яиц в страну. Ограничения направлены на защиту местных птицефабрик, однако зарубежная продукция все еще встречается на прилавках. В ходе недавнего рейда в Уральске был зафиксирован факт нарушения, сообщили на официальной Instagram-странице департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО.

Так, 8 июня 2026 года в Уральске прошел совместный рейд. В нем приняли участие представители департамента торговли и защиты прав потребителей, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, представители Союза птицеводов Казахстана.

- В ходе проверки территории рынка "Алтын Алма" участники рейда обнаружили торговую точку, где шла распродажа запрещенного импорта. На витрине находились куриные яйца, привезенные из Республики Мордовия (РФ), завезённые в страну вопреки действующему мораторию, - сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.

Факт незаконной реализации зарубежной продукции был официально зафиксирован контролирующими органами с помощью фото- и видеосъемки. Вся собранная информация и материалы проверки уже переданы в Областную территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по ЗКО для принятия оперативных мер и привлечения виновных к ответственности.

Полный запрет на полгода: что нужно знать

Согласно приказу Министра сельского хозяйства РК № 146, в Казахстане начал действовать официальный запрет на ввоз куриных яиц (код ТН ВЭД ЕАЭС 040721).