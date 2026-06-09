Министерство сельского хозяйства РК временно заблокировало ввоз куриных яиц в страну. Ограничения направлены на защиту местных птицефабрик, однако зарубежная продукция все еще встречается на прилавках. В ходе недавнего рейда в Уральске был зафиксирован факт нарушения, сообщили на официальной Instagram-странице департамента торговли и защиты прав потребителей ЗКО.
Так, 8 июня 2026 года в Уральске прошел совместный рейд. В нем приняли участие представители департамента торговли и защиты прав потребителей, управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития, представители Союза птицеводов Казахстана.
- В ходе проверки территории рынка "Алтын Алма" участники рейда обнаружили торговую точку, где шла распродажа запрещенного импорта. На витрине находились куриные яйца, привезенные из Республики Мордовия (РФ), завезённые в страну вопреки действующему мораторию, - сообщили в департаменте торговли и защиты прав потребителей.
Факт незаконной реализации зарубежной продукции был официально зафиксирован контролирующими органами с помощью фото- и видеосъемки. Вся собранная информация и материалы проверки уже переданы в Областную территориальную инспекцию Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК по ЗКО для принятия оперативных мер и привлечения виновных к ответственности.
Полный запрет на полгода: что нужно знать
Согласно приказу Министра сельского хозяйства РК № 146, в Казахстане начал действовать официальный запрет на ввоз куриных яиц (код ТН ВЭД ЕАЭС 040721).
Дата вступления в силу: 21 апреля 2026 года.
Срок действия: 6 месяцев (до октября 2026 года).
Условия: Ограничение распространяется на поставки всеми видами транспорта.
Цель ограничений: Данная мера принята государством для стабилизации внутреннего рынка, предотвращения демпинга цен и поддержки отечественных товаропроизводителей, которые способны полностью обеспечить спрос населения.