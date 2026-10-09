Жарко в квартирах: что советуют уральцам коммунальщики

В ТОО "Жайыктеплоэнерго" разъяснили, как будет взиматься оплата за тепло.

В пресс-службе акимата города сообщили, что отопление подключили во всех домах Уральска. Теперь, чтобы тепло равномерно поступало во все квартиры, необходимо отрегулировать внутренние домовые системы. Этим должны заняться представители ОСИ, КСК или ответственные лица: открыть нужные задвижки и выпустить воздушные пробки, в том числе на верхних этажах.

При этом жители Уральска жалуются, что из-за потепления на улице в квартирах стало слишком жарко. По словам горожан, это также приводит к лишним расходам как для жильцов, так и для самой компании.

Ранее в ТОО "Жайыктеплоэнерго" напомнили, что жители могут самостоятельно регулировать подачу тепла, если дома слишком жарко. Оплата будет производиться по приборам учёта.

В акимате отметили, что после запуска отопления система не сразу выходит на рабочий режим. Чтобы избежать аварий, давление в тепловых сетях повышают постепенно. После этого специалисты регулируют работу внутренних систем отопления.

Напомним, что жилые дома в городе начали подключать к теплу с 1 октября. Первыми к системе центрального отопления подключили пятиэтажки, а затем и девятиэтажки.