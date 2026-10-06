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Социум

Около двухсот домов осталось подключить к отоплению в Уральске

Социальные объекты в городе к теплу уже подключили.
Кристина Кобина
Около двухсот домов осталось подключить к отоплению в Уральске
Фото из архива "МГ"

Как рассказал заместитель генерального директора ТОО "Жайыктеплоэнерго" Бекболат Камешов, жилые дома в городе начали подключать к теплу с 1 октября. На сегодняшний день из 1213 многоэтажных домов к отоплению подключены 1017.

- Подключение идет плавно. Первыми к системе центрального отопления подключают пятиэтажки, а затем и девятиэтажки. Пусковой период требует аккуратности и времени: резко поднимать давление в системе категорически нельзя. Это может привести к серьезным авариям и допустить разрывы труб. Система должна заполняться и прогреваться постепенно, - пояснил Бекболат Камешов.

Тем не менее работы идут по графику. Полностью подключить к отоплению весь жилой фонд города планируется до конца этой недели.

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