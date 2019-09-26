Иллюстративное фото из архива "МГ" - В суде установлено, что осужденный обещал людям устройство на работу, а также оказать содействие в быстром получении квартиры и земучастка. Он путем обмана завладел деньгами семи потерпевших. Общий размер ущерба составил 19 600 000 тенге, - сообщили в пресс-службе суда. Потерпевшие написали заявление на мошенника в правоохранительные органы, и вскоре его удалось разыскать. На судебном заседании осужденный полностью признал вину, добровольно изъявил желание на заключение процессуального соглашения в форме сделки о признании вины, не оспаривал квалификацию деяний и имеющиеся по делу доказательства, предъявленное обвинение и согласился с размером гражданского иска. - С участием прокурора, потерпевших, подсудимого и его адвоката было заключено процессуальное соглашение. Мошеннику назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы, гражданский иск потерпевших удовлетворен, - отметили в суде. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.