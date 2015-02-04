По словам, в рамках проведения республиканской кампании «Ребенок - главный пассажир!» сотрудники УАП и батальона патрульно-постовой службы стали донорами и сдали более 10 литров крови. - Мы сдаем кровь 2-3 раза в год обязательно, - рассказала Динара АБДУЛКАЛИКОВА. - Вот и вчера 20 инспекторов сдали кровь для детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Времени на все ушло немного, но надеемся, что пользу принесет большую. По словам инспектора, только в прошлом году в различных ДТП на территории ЗКО погибли 4 ребенка, больше 70 детей было травмировано. С начала нынешнего года в авариях пострадали 10 детей.