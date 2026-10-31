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Происшествия

100 миллиардов ушли на Кипр: почему Казахстан ищет владельцев онлайн-казино Pin-Up

Казахстан впервые объявил в международный розыск владельцев крупной гемблинг-платформы Pin-Up
gorod
100 миллиардов ушли на Кипр: почему Казахстан ищет владельцев онлайн-казино Pin-Up
Фото сделано с помощью ИИ (chatgpt)

Казахстанские правоохранительные органы совершили прецедентный шаг в борьбе с нелегальным игорным бизнесом. Агентство по финансовому мониторингу объявило в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину — фактических владельцев международной платформы Pin-Up. Об этом расказал журналист Михайл Козачков на своем телеграм канале. 

 — Казахстан официально объявил в розыск владельцев букмекерской конторы «Pin-Up» Дмитрия Пунина и Марину Ильину. По данным АФМ, именно они являются основными организаторами работы незаконного онлайн-казино на территории Казахстана.

Этот шаг - логичное завершение расследования протяженностью больше года. Еще в начале 2025 года телеграм-канал The Gambler опубликовал большую статью, где был сделан вывод, что официально зарегистрированная в Казахстане букмекерская контора «Pin-Up» направляет игроков на сайты онлайн-казино, запрещенные в нашей стране.

Позже этой информацией заинтересовались в АФМ, где зарегистрировали дело о незаконном игорном бизнесе, в рамках которого начали задерживать сотрудников банков второго уровня. По версии следствия, они помогали иностранцам выводить деньги. В общей сложности, речь идет о 100 миллиардах тенге, проигранных нашими гражданами.

Позже выяснилось, что схему организовали граждане Украины Дмитри Дружинский и Марина Левкович-Гинзбург, специально прилетавшие в Казахстан. Помогали им казахстанские айтишники и финансисты. Сейчас несколько человек арестованы, а украинцы объявлены в розыск.

Но оставался вопрос - доберется ли следствие до главных выгодополучателей? «Pin-Up» принадлежит россиянину Дмитрию Пунину и его супруге Марине Ильиной, проживающим на Кипре.

И вот сегодня в базе Портала органов правовой статистики Генпрокуратуры появились карточки Пунина и Ильиной - оба объявлены в международный розыск.

Интересно, как будут события развиваться дальше.

На моей памяти, это впервые, когда Казахстан объявляет в розыск владельцев крупных международных гемблинговых площадок, – написал журналист.

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